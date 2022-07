Bianca Atzei e Stefano Corti sono in attesa del loro primo figlio: la cantante ha annunciato la gravidanza con un post pubblicato su Instagram dove il compagno Stefano Corti le bacia la pancia. Bianca, tempo fa, aveva rivelato di aver subito un aborto.

La relazione tra Bianca e Stefano Corti dura da circa tre anni, prima di legarsi all'inviato de Le Iene, la cantante è stata fidanzata con Max Biaggi, conosciuto grazie a Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, entrambe le coppie, come sappiamo, si sono lasciate ed ora la Atzei ha trovato la felicità con il suo amato Corti.

Oggi la coppia festeggia la gravidanza della donna "Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore", si legge nella caption del post pubblicato su Instagram dove Stefano, inginocchiato, le bacia la pancia. Nella seconda foto del post c'è l'ecografia in cui è ben visibile il bebè.

In passato Bianca aveva subito la dolorosa esperienza di un aborto, la donna scrisse all'epoca una lunga lettera indirizzata ai suoi follower con i quali condivide gioie e dolori. "Dalla gioia più grande, alla sofferenza più forte, in un battito di ciglio", aveva scritto raccontando quello che le era capitato "Tante donne hanno affrontato e affrontano questo dolore. Ora so cosa si prova e sono vicina a tutti coloro che hanno passato una situazione come la nostra. Mi dispiace che per molte donne sia così complicato avere un figlio, o addirittura impossibile".

"Forse raccontarlo è come liberarsi di qualcosa di cui non hai colpe e per cui non devi provare vergogna. Bisogna solo andare avanti, sono sicura che arriverà di nuovo qualcosa di bello. Tengo ancora vivo il sogno di diventare mamma. Torno a sorridere" e quel sogno ora, è sul punto di realizzarsi.