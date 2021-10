Bianca Atzei e Max Biaggi, la storia d'amore e la fine

Bianca Atzei e Max Biaggi sono stati insieme per due anni apparentemente idilliaci e nonostante l'amara delusione, essendo stata lasciata di punto in bianco senza un motivo apparente, la cantante italiana ha detto di non avere rimpianti per quel che riguarda la sua storia d'amore con il pilota.

"Rifarei tutto, esattamente uguale perché so cosa c'è stato di vero nel grande amore vissuto" ha dichiarato Bianca a proposito della sua storia d'amore con Max. "So quel che ho dato, ma anche ciò che ho ricevuto. Ma so anche che l'amore grande, importante, si vive una volta sola. In futuro non potrò più cantare per un uomo una canzone d'amore (Ora esisti solo tu, portata a Sanremo e dedicata proprio a Biaggi) totale come quella."

Il campione di MotoGp, ospite a Domenica In, a proposito della sua rottura con la cantante ha dichiarato: "Ho capito cosa mi rende felice: i miei bambini. Ho dato delle priorità, son diventato molto più cinico, dai delle priorità e levi il superfluo. Il superfluo magari non lo sembrava prima ma quando vedi che la vita si accorcia velocemente ho cominciato a scremare e a togliere quello che dovevo togliere".

"Tutto è successo in modo veloce", aveva raccontato Bianca all'epoca, durante un'intervista della rivista Chi. "Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno".

Max Biaggi, dopo la rottura con la Atzei, ha postato su Instagram molte foto dei suoi figli, Leon Alexandre e Inés Angelica, avuti dall'ex Miss Italia Eleonora Pedron con la quale il pilota ha condiviso una storia d'amore durata ben 13 anni. Per questo motivo alcuni pensavano che ci fosse stato un ritorno di fiamma tra i due ma queste indiscrezioni sono state poi smentite da entrambi.