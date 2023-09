Beyond Paradise stasera su Canale 5 il finale di stagione: trama e cast degli episodi del 6 settembre

Stasera su Canale 5 il finale di stagione di Beyond Paradise, la serie spin-off di Delitti in Paradiso: trama, cast e location degli episodi del 6 settembre.

Beyond Paradise fa il suo ritorno stasera, 6 settembre, su Canale 5, con il finale di stagione dello spin-off di Delitti in Paradiso. Il protagonista è il detective Humphrey Goodman, che abbiamo già avuto modo di conoscere nella serie principale. Ecco il cast, la trama degli episodi di questa sera e le location.

Beyond Paradise: Trama

Il detective Humphrey Goodman si trasferisce in Cornovaglia per seguire la sua fidanzata Martha, originaria di quella zona, che ha deciso di aprirvi un bar. Convinto di poter finalmente godere di una vita tranquilla in campagna, Humphrey assume la posizione vacante di ispettore presso l'antiquata stazione di polizia di Shipton Abbott, dove scopre, però, che il ridente paesino deve fare i conti con un tasso sorprendentemente alto di criminalità ed omicidi. Ci sarà da rimboccarsi le maniche.

Puntate del 6 settembre

Episodio 05

Nel tranquillo paese di Shipton Abbott, si verificano tre incendi improvvisi e sospettati di essere dolosi, tutti in un breve lasso di tempo, suggerendo un piromane dietro tutto ciò. Le indagini sono complesse e confuse, mentre contemporaneamente si verifica un furto inaspettato in una rimessa di barche.

Nel frattempo, il sovrintendente capo sta cercando di trarre vantaggio dalla situazione. Humphrey, nel frattempo, è confuso sia nel lavoro che nell'amore: la sua relazione con Martha sembra allontanarsi mentre si avvicina a Archie.

Episodio 06

L'ispettore Goodman è devastato per la sua rottura con Martha e inizialmente fatica a concentrarsi sul caso in corso: un complesso furto con scasso con molte sorprese e contraddizioni. Sarà Esther a prendere l'iniziativa e a cercare di aiutare Humphrey a ritrovare la sua concentrazione e la sua determinazione abituali.

Location

Beyond Paradise viene girato a Looe, una cittadina situata in Cornovaglia, una regione nel sud-ovest dell'Inghilterra, nel Regno Unito. Si trova sulla costa sud della Cornovaglia ed è una popolare destinazione turistica grazie alla sua bellezza naturale, alle spiagge, alla pesca e all'atmosfera affascinante.

Looe, che vanta circa 6mila abitanti, è divisa in due parti: East Looe e West Looe, separate dal fiume Looe. Un pittoresco ponte di pietra collega le due parti della cittadina. East Looe è la parte più grande e ha un porto in cui sono ancorate numerose barche da pesca e da diporto. West Looe è caratterizzata da strade acciottolate e edifici storici.