Beyond Paradise stasera su Canale 5: trama, cast e location dello spin-off di Delitti in Paradiso

Stasera su canale 5 inizia la nuova serie televisiva Beyond Paradise, spin-off di Delitti in Paradiso: trama, cast e location

Beyond Paradise è la nuova serie televisiva che da stasera 23 agosto Canale 5 trasmette in prima serata ogni mercoledì per tre settimane. Il progetto è lo spin-off di Delitti in Paradiso, in cui il detective Humphrey Goodman è stato il protagonista dalle stagioni tre alla sei. Ecco la trama, il cast e la location di Beyond Paradise.

Beyond Paradise: Trama

Il detective Humphrey Goodman si trasferisce in Cornovaglia per seguire la sua fidanzata Martha, originaria di quella zona, che ha deciso di aprirvi un bar. Convinto di poter finalmente godere di una vita tranquilla in campagna, Humphrey assume la posizione vacante di ispettore presso l'antiquata stazione di polizia di Shipton Abbott, dove scopre, però, che il ridente paesino deve fare i conti con un tasso sorprendentemente alto di criminalità ed omicidi. Ci sarà da rimboccarsi le maniche.

Location

Beyond Paradise viene girato a Looe, una cittadina situata in Cornovaglia, una regione nel sud-ovest dell'Inghilterra, nel Regno Unito. Si trova sulla costa sud della Cornovaglia ed è una popolare destinazione turistica grazie alla sua bellezza naturale, alle spiagge, alla pesca e all'atmosfera affascinante.

Looe, che vanta circa 6mila abitanti, è divisa in due parti: East Looe e West Looe, separate dal fiume Looe. Un pittoresco ponte di pietra collega le due parti della cittadina. East Looe è la parte più grande e ha un porto in cui sono ancorate numerose barche da pesca e da diporto. West Looe è caratterizzata da strade acciottolate e edifici storici.

Puntate del 23 agosto

Episodio 1

L'ispettore Humphrey Goodman decide di trasferirsi nella tranquilla cittadina di Shipton Abbott con la sua fidanzata Martha: scappati dalla frenesia londinese, cercano di farsi una famiglia e di avere una vita più tranquilla. I fatti, tuttavia, smentiscono la serenità che speravano di trovare: appena arrivato, infatti, Humphrey avrà subito a che fare con un caso che sembra coinvolgere una misteriosa strega ed una leggenda che aleggia nel paese da anni. Grazie all'aiuto di Esther, Margo e Kelby, l'ispettore riuscirà a venire a capo della questione nonchè di un altro strano fatto: il furto di dodici auto rosse.

Episodio 2

Humphrey ed Esther si ritrovano per le mani un caso difficile: un'intera famiglia sembra essere svanita nel nulla. Facendosi strada fra gli indizi e i testimoni, Humphrey dimostra un'abilità deduttiva notevole. E anche un po' di impulsività, a causa della quale finisce per acquistare una barca. Nel frattempo, Martha si confida con la madre riguardo ai problemi fra lei e il futuro marito e viene avvicinata da una sua vecchia conoscenza, che le fa una proposta d'affari. L'agente Kelby, invece, cerca di rintracciare un veicolo a partire dai frammenti del faro di quest'ultimo. I suoi sforzi porteranno a una scoperta inaspettata.

Cast

Trailer

Il trailer di Beyond paradise è disponibile nella clip caricata su Mediaset Infinity