Beyond Paradise stasera su Canale 5: trama e cast degli episodi del 30 agosto

Stasera su Canale 5 torna Beyond Paradise, la serie spin-off di Delitti in Paradiso: trama, cast e location degli episodi del 30 agosto

Beyond Paradise fa il suo ritorno stasera, 30 agosto, su Canale 5, con la seconda delle tre serate dedicate allo spin-off di Delitti in Paradiso. Il protagonista è il detective Humphrey Goodman, che abbiamo già avuto modo di conoscere nella serie principale. Ecco il cast e la trama degli episodi di questa sera.

Beyond Paradise: Trama

Il detective Humphrey Goodman si trasferisce in Cornovaglia per seguire la sua fidanzata Martha, originaria di quella zona, che ha deciso di aprirvi un bar. Convinto di poter finalmente godere di una vita tranquilla in campagna, Humphrey assume la posizione vacante di ispettore presso l'antiquata stazione di polizia di Shipton Abbott, dove scopre, però, che il ridente paesino deve fare i conti con un tasso sorprendentemente alto di criminalità ed omicidi. Ci sarà da rimboccarsi le maniche.

Puntate del 30 agosto

Episodio 3

Un dipinto di valore inestimabile e con origini controverse scatena l'emozione tra gli abitanti di Shipton Abbott. Dopo un lungo periodo, il quadro fa finalmente ritorno nella cittadina, occupando la sua collocazione storica. Tutti sono pronti per celebrare l'attesa inaugurazione, che Anne ha organizzato nei minimi dettagli. Tuttavia, proprio quando sembra che tutto stia per avere inizio, l'opera scompare improvvisamente nel nulla.

Episodio 4

L'Ispettore Goodman si trova di fronte a un caso apparentemente insolubile: un uomo di cui si ignora l'identità viene scoperto senza vita, privo di documenti e con una pagina di un libro di Charles Dickens inserita in un calzino, situato all'interno di un cerchio disegnato nel terreno di un campo di grano. Questo cerchio potrebbe suggerire un coinvolgimento alieno, considerando la sua precisa geometria, sulla proprietà della fattoria North.

Cast

Trailer

Il promo di Beyond paradise è disponibile nella clip caricata su Mediaset Infinity

Location

Beyond Paradise viene girato a Looe, una cittadina situata in Cornovaglia, una regione nel sud-ovest dell'Inghilterra, nel Regno Unito. Si trova sulla costa sud della Cornovaglia ed è una popolare destinazione turistica grazie alla sua bellezza naturale, alle spiagge, alla pesca e all'atmosfera affascinante.

Looe, che vanta circa 6mila abitanti, è divisa in due parti: East Looe e West Looe, separate dal fiume Looe. Un pittoresco ponte di pietra collega le due parti della cittadina. East Looe è la parte più grande e ha un porto in cui sono ancorate numerose barche da pesca e da diporto. West Looe è caratterizzata da strade acciottolate e edifici storici.