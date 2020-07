Beyoncé è italiana, finge di essere afroamericana: il bizzarro tweet complottista di un politico

Le teorie complottiste colpiscono perfino Beyoncé. Secondo il tweet di un politico americano, la diva del pop fingerebbe di essere afroamericana per farsi pubblicità, ma in realtà sarebbe italiana.

Beyoncé is not even African American. She is faking this for exposure. Her real name is Ann Marie Lastrassi. She is Italian. This is all part of the Soros Deep State agenda for the Black Lives Matter movement. BEYONCÉ YOU ARE ON NOTICE!#GreatAwakening #QAnon #WWG1GWA #Trump2020 — KW Miller For Congress (FL-18) (@KwCongressional) July 4, 2020

KW Miller, che rappresenterà il 18° Distretto della Florida al Congresso alle elezioni di novembre, sabato ha diffuso un bizzarro tweet in cui sosterrebbe che Beyoncé Knowles non sarebbe davvero afroamericana, ma sarebbe in realtà italiana e il suo vero come sarebbe Ann Marie Lastrassi.

"Sta fingendo per farsi pubblicità. Il suo vero nome è Ann Marie Lastrassi, è italiana. Questo fa tutto parte dell'agenda di Soros per il movimento Black Lives" scrive Miller su Twitter.

La teoria complottista del candidato non si ferma qui. Miller sostene, inoltre che Beyoncé avrebbe creato un "codice segreto per i globalisti" nel suo brano Formation: "È stato ammesso che la canzone era demoniaca e che veniva usata nelle chiese sataniste situate in Alabama e Louisiana". Il politico conclude la sua tirata sostenendo che la cantante avrebbe simboli satanisti nella sua borsa, convinto dal verso 'I got a hot sauce in my bag, swag.'

Lemonade: un primo piano della poliedrica e talentuosa Beyoncé

Miller ha inoltre definito Patti LaBelle "un'altra marionetta globalista degli Illuminati" e non sono mancate neppure le insinuazioni su Oprah Winfrey. Ieri il candidato ha ripresto la parola su Twitter per chiarire che non sta scherzando affatto.

"Is he real or is he joking?"



I'm as real as it gets- here to break the matrix.



Many of you blue checks live to wallow in this digital ghetto your masters have allowed you to play in.



Your entire identity depends on it.



I'm here to disrupt the regularly scheduled program. — KW Miller For Congress (FL-18) (@KwCongressional) July 5, 2020