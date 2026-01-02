Beverly Hills 90210: Andrea non ha mai indossato un costume da bagno, Gabrielle Carteris: “Ero arrabbiata"

Gabrielle Carteris è conosciuta principalmente per aver interpretato Andrea Zuckerman nella serie televisiva cult degli anni '90, Beverly Hills 90210. Ospite di una puntata del podcast I Choose Me dell'ex co-star Jennie Garth, l'attrice ha spiegato perché il suo personaggio non indossava mai un costume, a differenza degli altri protagonisti.

Nonostante il luogo in cui era ambientata la serie tv, l'esclusiva città di Beverly Hills, nella contea di Los Angeles, in California, Andrea non ha mai indossato un costume nelle numerose scene in cui è apparsa e Gabrielle Carteris ha spiegato il motivo.

Perché Andrea non indossa mai il costume in Beverly Hills 90210?

La spiegazione è semplice: Gabrielle Carteris non voleva apparire in quel modo: "[Il produttore esecutivo] Aaron Spelling, ricordo che prima di iniziare gli episodi estivi [disse]: 'Bene, signore, d'estate indosseremo i costumi da bagno, quindi potreste volerlo sapere'. Io ho risposto: 'Cosa significa?'. Mi sono rifiutata di indossare un costume da bagno. Non so se l'hai mai notato, ma non ne ho mai indossato uno".

Gabrielle Carteris insieme alle co-star di Beverly Hills 90210

"Indossavo shorts oppure avevo il body e gli shorts" ha spiegato l'attrice "Indossavo la salopette e la canottiera, ma mi rifiutavo di indossare [un costume], perché mi faceva infuriare. Voglio dire, all'epoca avevo un corpicino carino, credo, ma mi faceva arrabbiare il fatto che quella fosse la discussione". Nel cast, Gabrielle Carteris era più grande di una decina d'anni delle sue co-star femminili Jennie Garth, Tori Spelling e Shannen Doherty.

Gabrielle Carteris non voleva essere oggettificata

L'attrice ha spiegato alla collega il motivo che la spinse a rifiutare questo tipo di abbigliamento per il suo personaggio: "Non volevo semplicemente oggettificarmi" ha spiegato la star "Quindi, non l'ho mai fatto. A 90210 non mi hanno mai messa in discussione per questo. Sono sicura che abbia fatto sì che scegliessero di non farmi fare certe cose nella serie, perché semplicemente non le avrei fatte. Non voglio essere vista in quel modo".

Gabrielle Carteris ha lasciato lo show alla sesta stagione e secondo l'attrice il motivo è stato la maternità del suo personaggio, coincisa con la sua nella vita reale: "Non sapevano come scrivere per me dopo quello, ed era solo una questione di tempo. Credo che io volessi qualcosa di più e così sono andata avanti".