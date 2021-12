Betty White: un film in arrivo per celebrare i suoi 100 anni

Siete pronti a festeggiare a modino il 100esimo compleanno di Betty White? Bene, il 17 gennaio 2022, il film Betty White: 100 Years Young - A Birthday Celebration arriverà al cinema negli States.

Come riportato da Cnet, Betty White si prepara a festeggiare il suo 100esimo compleanno in compagnia dei suoi fan grazie a Betty White: 100 Years Young - A Birthday Celebration, un film che vedrà il buio della sala cinematografica proprio il 17 gennaio 2022, giorno in cui l'attrice compirà il suo primo secolo di vita.

Il film sarà disponibile al cinema soltanto quel giorno e racconterà i momenti più divertenti nella vita di Betty White. Oltre a numerosi aneddoti, il progetto conterrà anche una serie di interviste e omaggi con attori e attrici quali Carol Burnett, Robert Redford, Lin-Manuel Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman e Jay Leno.

Betty White in una scena dell'episodio Anthropology 101 di Community

Betty White ha dichiarato alla CNN: "Perché non amare un party del genere? Questo sarà grandioso!". La carriera dell'attrice ha avuto inizio nel 1930. Famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens nella serie Mary Tyler Moore e di Rose Nylund in Cuori senza età, l'attrice ha preso parte a numerose altre serie televisive, fra cui The Carol Burnett Show, Santa Barbara, I Simpson, Boston Legal, Beautiful, Ugly Betty, My Name is Earl e Community.