Betty Gilpin potrebbe interpretare Anna Nicole Smith nel film Hurricana

Betty Gilpin potrebbe interpretare Anna Nicole Smith nel film biografico Hurricana. La star di Glow sta completando le trattative con la produzione e sarebbe interessata a portare sul grande schermo la storia della modella, attrice e conduttrice.

Il film Hurricana racconterà come, nel tentativo di salvare la vita di Anna Nicole Smith, la sua devota terapista Khristine ha intrapreso un'odissea di 36 ore che, senza saperlo, ha dato il colpo finale alla vita della sua paziente. I produttori descrivono il progetto come un'esplorazione della "forza, simile a un uragano, che era Anna Nicole Smith e alla serie di eventi che l'hanno portata a distruggere tutto lungo il suo percorso, compresa se stessa e le persone più vicine a lei".

Betty Gilpin dovrebbe avere la parte di Anna Nicole Smith, mentre la terapista potrebbe essere interpretata da Holly Hunter. Alla regia del film c'è Francesca Gregorini (Killing Eve), mentre la sceneggiatura è firmata da Rachel e Matt Sarnoff.

Anna Nicole Smith, il cui vero nome era Vickie Lynn Hogan, era diventata famosa come modella posando per marchi prestigiosi come Guess e diventando una coniglietta di Playboy nel 1993. La giovane era poi apparsa in film come Una pallottola spuntata 33 1/3: l'insulto finale e serie apprezzate, tra cui Ally McBeal. La star aveva poi ottenuto la sua serie reality su E!, gettando le basi per progetti come Real Housewives e per il successo della famiglia Kardashian.

Nel 1994 Smith era stata poi al centro di molte polemiche e dell'attenzione dei media a causa del suo matrimonio con l'ottantanovenne J. Howard Marshall II, che aveva incontrato mentre lavorava in un locale per spogliarelliste. Anna Nicole ha poi dovuto lottare contro le dipendenze, per ottenere l'eredità del marito, affrontare richieste di verificare la paternità dei suoi figli e, purtroppo, la morte del suo primogenito Daniel, avvenuta nel 2006.

Nel 2007 Anna Nicole Smith ha perso la vita a causa di un'overdose nella sua stanza di hotel a Hollywood.