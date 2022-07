Better Call Saul: Rhea Seehorn spezza la maledizione degli Emmy ottenendo due nomination

Rhea Seehorn ha spezzato una volta per tutte la maledizione degli Emmy ottenendo due nomination grazie alle sue performance in Better Call Saul e Cooper's Bar.

Una moltitudine di fan ha tirato un respiro di sollievo quando si è scoperto che la performance di Rhea Seehorn in Better Call Saul ha finalmente ottenuto una nomination agli Emmy come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Better Call Saul: Rhea Seehorn in una foto promozionale della serie

La Kim Wexler della Seehorn non è solo uno dei personaggi più amati dai fan, ma anche una chiave di volta per l'intero show. Senza Kim, decisa a restare al fianco di Jimmy nonostante il suo comportamento diventi progressivamente più illegale, la serie sarebbe infinitamente più banale, ed è giunto il momento che il suo personaggio riceva l'attenzione che merita.

Ma la TV Academy non si è fermata qui: i membri della giuria hanno anche nominato la star come migliore attrice in una commedia o serie drammatica per Cooper's Bar: si tratta di una commedia AMC che parla di un gruppo di aspiranti attori hollywoodiani che si riuniscono in un tiki bar.

Better Call Saul 6: Rhea Seehorn in una scena dell'ultima stagione della serie

Gli episodi della serie durano solo 10 minuti ciascuno, il che significa che l'intera prima stagione è lunga quanto una singola puntata di Better Call Saul. Ma quel che è certo è che Cooper's Bar ha aiutato Rhea Seehorn a spezzare la cosiddetta maledizione degli Emmy, ottenendone due in un solo anno.