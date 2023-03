Bert I. Gordon, regista de L'impero delle termiti giganti, morto a 100 anni

Si è spento a 100 anni Bert I. Gordon. Il regista di culto di B-movie come L'impero delle termiti giganti e Il cibo degli dei è morto a Los Angeles l'8 marzo 2023, come ha confermato la figlia Patricia Gordon al New York Times.

Nato a Kenosha nel 1922, Bert I. Gordon ha spesso prodotto, diretto, scritto e creato gli effetti speciali per i suoi film, girati con budget estremamente bassi nel giro di un paio di settimane. Secondo il Times il suo primo film, King Dinosaur del 1955, è stato girato con quattro attori in sette giorni per circa 15.000 dollari.

Oltre a mostri e creature gigantesche, i film di Gordon hanno ospitato leggende dello schermo come Orson Welles, Basil Rathbone, Ida Lupino, Lon Chaney, Don Amiche, Zsa Zsa Gabor e Peter Graves.

Ma i mostri erano i veri protagonisti del suo cinema. I suoi film includono un ciclope, dinosauri, vermi della farina giganti, ratti di grandi dimensioni, enormi ragni e cavallette, draghi e perfino adolescenti giganti. Trai i titoli più noti del regista The Cyclops (1957), La vendetta del ragno nero (1958), Village of the Giants (1965), Il potere di Satana (1972), Il cibo degli dei (1976) e L'impero delle termiti giganti (1977). La sua ultima fatica, Secrets of a Psychopath , risale al 2015.