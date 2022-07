Bernard Cribbins è morto a 93 anni, era stato Wilfred Mott in Doctor Who

Bernard Cribbins è morto all'età di 93 anni, dopo una lunga carriera iniziata a teatro che l'ha portato a interpretare anche il ruolo di Wilfred Mott nella serie Doctor Who.

La triste notizia è stata confermata dall'agente della star, come conferma la BBC.

L'attore Bernard Cribbins era nato il 29 dicembre 1928 a Oldham, in Inghilterra, venendo attirato dal mondo dello spettacolo fin da quando era molto giovane.

Il suo esordio è avvenuto a teatro, negli anni '50, pur avendo una carriera che l'ha portato a recitare anche per il piccolo e grande schermo.

Per il cinema Bernard aveva recitato in film come Casino Royale, il progetto della saga di James Bond del 1967, e Frenzy di Alfred Hitchcock.

Nella serie cult Doctor Who ha invece avuto la parte di Wilfred Mott, il nonno di Donna Noble, la companion del Dottore interpretata da Catherine Tate. Cribbins ha partecipato allo show sci-fi dal 2007 al 2010.

Durante la sua carriera si è anche dedicato ai programmi per ragazzi tra cui The Wombles, nel quale è stato la voce narrante dal 1973 al 1975, e Jackanory con 114 apparizioni tra il 1966 e il 1991.

Volto popolare della tv inglese, è apparso anche nelle serie Coronation Street e Agente speciale.