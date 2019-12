Silvio Berlusconi ai tifosi: "Scusate, vi devo salutare perché devo andare a putt..." (VIDEO)

Silvio Berlusconi ha risposto al saluto dei suoi tifosi in maniera singolare e discutibile: "Scusate, vi devo salutare perché devo andare a putt...". Non che l'ex presidente del Consiglio italiano manchi di originalità ma anche questa volta è riuscito a superarsi in quanto a frasi che lasciano di stucco.

E dire che, in verità, Silvio Berlusconi questa volta ha solo risposto a tono a un tifoso che gli chiedeva 500 euro in prestito da spendere con qualche signorina. Il leader di Forza Italia ieri era a Olbia per una partita del Monza (che ha acquistato dopo aver venduto il Milan) e dopo la vittoria della sua squadra non ha saputo rinunciare ad uno dei suoi cavalli di battaglia: la battuta sulle sue frequentazioni.

Dopo la vittoria, che consente al Monza di mantenere salda la testa della classifica, Silvio Berlusconi ha deciso a fine partita di trattenersi con i tifosi sardi. Dopo qualche battuta e frecciatina al suo vecchio Milan - "se giochiamo ora lo battiamo" - ha salutato i tifosi avversari con uno spiazzante: "ma ora scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a putt..e". Espressione che ha provocato le risate dei tifosi e degli uomini che lo accompagnavano.