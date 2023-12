Berlino 2024: Lupita Nyong'o sarà la Presidente della giuria internazionale

Lupita Nyong'o, attrice, regista, produttrice e autrice bestseller del New York Times, sarà la Presidente della giuria internazionale del Festival di Berlino 2024.

"Lupita Nyong'o incarna ciò che ci piace del cinema: versatilità nell'abbracciare progetti diversi, rivolgersi a pubblici diversi e coerenza con un'idea che è abbastanza riconoscibile nei suoi personaggi, per quanto diversi possano sembrare. Siamo felici e orgogliosi che abbia accettato il nostro invito a presiedere la giuria della 74esima Berlinale", affermano i direttori della Berlinale Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian.

"Sono profondamente onorata di svolgere il compito di presidente della giuria internazionale del Festival internazionale del cinema di Berlino. Non vedo l'ora di celebrare e riconoscere l'eccezionale lavoro dei registi di tutto il mondo", ha cimmentato Lupita Nyong'o.

L'attrice ha conquistato l'Oscar nel 2014 come miglior attrice non protagonista per 12 anni schiavo. Nel 2018, è apparsa per la prima volta nel ruolo della guerriera Nakia nel film Marvel Black Panther, e ha anche recitato nel sequel Black Panther: Wakanda Forever (2022).

Lupita Nyong'o sta attualmente preparando un podcast incentrato sulla narrativa non immaginaria della diaspora africana e sta sviluppando una serie basata su Americanah di Chimamanda Ngozi Adichie. Recentemente è stata produttrice esecutiva del film sudanese Goodbye Julia, esordio alla regia di Mohamed Kordofani.