Berlino 2020 e il Coronavirus: la Cina sarà meno presente al festival

Il Festival di Berlino 2020 ha subito le conseguenze dell'epidemia di coronavirus iniziata in Cina, vista l'assenza della delegazione cinese dal mercato cinematografico di quest'anno. Gli organizzatori del festival hanno dichiarato a Variety che circa 118 persone dalla Cina hanno rinunciato all'accredito, a fronte di circa 21000 iscrizioni. Da altri territori, tra cui Svezia, Giappone e Malesia, ci sono state 17 rinunce a causa della paura dell'epidemia.

"Non è semplice distinguere se queste persone sarebbero venute al festival o al mercato, ma per ora la situazione in Germania non è affatto pericolosa" ha dichiarato un portavoce del festival. L'impatto più forte sul Festiva di Berlino 2020 è stato quello della cancellazione del padiglione cinese nell'European Film Market per la prima volta. Anche alcune delegazioni produttive, come Wanda Pictures, Alibaba Pictures, Youku, Times Vision, New Classics Media e Enlight Pictures hanno rinunciato al Festival.

Berlino 2020: uno scatto di Jeremy Irons

Da Berlino 2020, la cui giuria è capeggiata da Jeremy Irons, hanno comunque annunciato di essere pronti all'affluenza di visitatori, gli organizzatori del festival sono in continuo contatto con il Robert Koch Institute e con le autorità sanitarie di Berlino, ovunque si stanno spargendo consigli per l'igiene personale e avvertenze per la salute, che si possono trovare vicino a tutti i luoghi di screening. I voli con l'Asia sono stati colpiti, molti paesi hanno chiuso le tratte e anche l'ambasciata tedesca a Pechino è stata chiusa diverso tempo, rendendo difficile la possibilità di ottenere dei visti da chi si trovava nella capitale.

Comunque l'importazione, in Cina, di titoli stranieri è stata in netto calo a prescindere dalla situazione sanitaria nel paese, visto che recenti dati tratti dall'Independent Film & Television Alliance ha mostrato che sono usciti nel 2019 solo 13 film americani indipendenti.