Berlino 2019, Diane Kruger e Martin Freeman sul red carpet: foto e video

Quarta giornata intensa qui al Festival di Berlino 2019: la kermesse entra nel vivo presentando alcuni dei film più attesi di questa edizione. Martin Freeman e Diane Kruger attesissimi ospiti per The Operative, film del regista israeliano Yuval Adler, che come gli altri ospiti hanno posato per il consueto photocall (con un Freeman infastidito dai tanti flash) prima di entrare in conferenza.

La sera è stato il momento del red carpet con una notevole folla di fan in attesa dell'entrata del cast che è arrivato puntualissimo all'appuntamento. A sfidare il freddo, per la gioia dei fan, un'elegantissima Diane Kruger, Martin Freeman, sorridente e disponibile e il regista che hanno, al termine dell'evento, concesso anche interviste ai bordi del tappeto rosso.

The Operative traccia la storia di una spia del Mossad, il servizio segreto israeliano, incaricata di rintracciare una sua sottoposta scomparsa durante una missione di spionaggio, regalandoci un spaccato delle problematiche etiche ed emotive che affliggono chi pratica questo tipo di lavoro.

Fuori competizione è stato presentato il film con protagonista la presidente di giuria Juliette Binoche, affiancata da regista e cast di Who you Think I Am pellicola sulla complessità dei rapporti umani reali e virtuali. A seguire MID90s dell'attore Jonah Hill (visto recentemente nella serie Maniac) che debutta alla regia con un film di crescita nell'America degli anni '90.