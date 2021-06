Berenice Bejo affianca Pierfrancesco Favino e Nanni Moretti ne Il colibrì di Francesca Archibugi

L'attrice franco-argentina Berenice Bejo affiancherà Nanni Moretti, Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak né Il colibrì, nuovo film di Francesca Archibugi che porta sullo schermo l'omonimo romanzo di Sandro Veronesi Premio Strega 2020.

Venezia 2018: uno scatto di Bérénice Bejo al photocall de Il Segreto di una famiglia

Le riprese de Il colibrì sono attualmente in corso a Roma. Fandango di Domenico Procacci produce il film insieme a RAI Cinema e alla francese Les Films des Tournelles.

Il film racconta la vita di Marco Carrera (Pierfrancesco Favino), "il Colibrì", una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un'epoca a un'altra, in un tempo liquido che va dai primi anni '70 fino a un futuro prossimo. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes (Bérénice Bejo), una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un'altra, a Roma, insieme a Marina (Kasia Smutniak) e alla figlia Adele. Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati.

Nel cast anche Laura Morante e Sergio Albelli nei panni dei genitori di Marco Carrera, e Benedetta Porcaroli in quelli della figlia Adele. Francesca Archibugi ha firmato la sceneggiatura insieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo.

Le riprese de Il colibrì, attualmente in corso a Roma, si terranno per nove settimane tra Roma, Parigi, Firenze e il litorale toscano.