Benvenuti a Marwen, su Prime Video in streaming da oggi

Benvenuti a Marwen debutta su Amazon Prime Video a partire da oggi 8 settembre nel catalogo streaming aggiornato: disponibile il film di Robert Zemeckis con un cast da urlo, da Steve Carell a Janelle Monae e uno dei volti de Il Trono di Spade Gwendoline Christie.

Il lungometraggio si basa sul documentario di Jeff Malmberg e ha come protagonista l'attore Steve Carell nel ruolo di Mark Hogancamp, un uomo che ha trascorso nove giorni in coma e quaranta in ospedale dopo essere stato brutalmente aggredito da cinque uomini. Hogancamp ha perso la memoria e subito dei danni cerebrali, costruendo poi un'enorme città in miniatura ricreandola come se fosse all'epoca della seconda Guerra Mondiale. La speciale terapia lo ha portato a popolare la città con delle versioni di se stesso, dei suoi amici, delle donne che ha amato e persino dei suoi assalitori in miniatura, "vivendo" nel mondo fantastico.

Benvenuti a Marwen: una scena con i personaggi/bambole del film, Leslie Mann e Steve Carell

Il progetto è il ritorno alla regia di Robert Zemeckis due anni dopo Allied, con Brad Pitt e Marion Cotillard. Benvenuti a Marwen è stato piuttosto sfortunato al box-office: partendo da un budget di circa 40 milioni di dollari, la pellicola ha portato nelle case circa 14 milioni in tutto il mondo, diventando un titolo in perdita elevata per la Universal. Quest'anno dovrebbe arrivare nelle sale The Witches, nuovo titolo di Zemeckis pasato su Le Streghe di Roal Dahl: chissà se Anne Hathaway e Octavia Spencer riusciranno a invertire la rotta sfortunata del regista!

