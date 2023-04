Benfica-Inter: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera

Benfica-Inter: ecco dove vedere in TV e in streaming la partita valida per i quarti di finale della Champions League 2022/2023 che si gioca stasera

Benfica-Inter è la partita in programma stasera 11 aprile alle 21:00 valida per la UEFA Champions League 2022/2023. Si disputa l'incontro di andata dei quarti di finale, la squadra di Simone Inzaghi vola in Portogallo per continuare il sogno europeo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match di oggi.

Benfica-Inter in televisione

Benfica-Inter sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5, come ha annunciato l'emittente nello spot disponibile su Mediaset Infinity. Gli abbonati a Sky potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellitare), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare) e Sky Sport (canale 252 del satellitare).

Benfica-Inter in streaming

Il match Benfica-Inter si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Telecronisti

Su Sky i telecronisti di Benfica-Inter saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Per Mediaset la telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. A seguire su Canale 5 ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights e gol dell'altro ottavo di finale in programma Manchester City-Bayern Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.