Benedict Cumberbatch e Claire Foy star del film Louis Wain

Benedict Cumberbatch e Claire Foy saranno i protagonisti del film Louis Wain, ispirato alla storia vera del pittorie vittoriano. Il progetto sarà prodotto grazie alla colaborazione tra StudioCanal e Amazon.

Louis Wain era un eccentrico artista britannico conosciuto per i suoi disegni di gatti e cuccioli antropomorfi con occhi di grandi dimensioni. Nel corso della sua vita l'uomo ha sofferto di schizofrenia, situazione che ha influenzato le sue creazioni. Wain, che sarà interpretato nel film da Benedict Cumberbatch, è morto nel 1939. Claire Foy avrà invece la parte di sua moglie, Emily.

La regia sarà di Will Sharpe, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Simon Stephenson.

La star di Sherlock ha dichiarato: "Sono elettrizzato dalla prospettiva di interpretare questo spirito coraggioso e giocoso che è Louis Wain e di produrre questo film così speciale". Benedict Cumberbatch, coinvolto anche come produttore con la sua SunnyMarch, ha quindi proseguito: "Ho ammirato il lavoro di Will per alcuni anni e dal momento in cui ci siamo incontrati per la prima volta ho capito che era la persona perfetta per portare in vita la storia di Louis, all'insegna della capacità di ispirare e sul superare le difficoltà. Insieme progettiamo di offrire agli spettatori un racconto in grado di sollevare gli animi, divertire e far riflettere parlando di relisienza, creatività e sul potere dell'amore".

Le riprese del film inizieranno nel mese di agosto presso gli Ealing Studios di Londra.

