Benedetta Parodi: sua figlia e Le Iene complici di uno scherzo terribile

Marica Lancellotti

Benedetta Parodi ha pianto lacrime amare di uno scherzo de Le Iene e di sua figlia, 16 anni. Al centro dello scherzo, organizzato con la complicità del marito Fabio Caressa e del suo agente, la relazione tra la ragazzina e un uomo molto più grande di lei, amico e collaboratore della Parodi.

Tutto è cominciato quando lo chef Marco è piombato nella vita e nella cucina della famiglia Parodi-Caressa per la registrazione di un finto programma di cucina. Durante il primo giorno di riprese casualmente è arrivata all'improvviso Matilde, figlia sedicenne di Benedetta Parodi, rimasta subito affascinata dai baffi di chef Marco. Lui, 37 anni, decide di invitarla fuori per un aperitivo, ma la mamma di lei lo scopre solo non vedendo tornare Matilde per l'ora di cena. "Chi ti ha dato il permesso? Ma sei impazzita? Ma quanti anni pensi di avere? Ma come ca..o ti è venuto in mente? Potrebbe essere tuo padre, è vecchio per te" si sente mentre Benedetta Parodi, dopo averla chiamata a telefono, cerca di convincere la ragazzina a tornare a casa immediatamente e, soprattutto, a non rivedere mai più chef Marco.

.@benedettaparodi non l'avete mai vista così arrabbiata! E questo perché le abbiamo fatto credere che sua figlia 16enne stava con un 40enne!

Guarda lo scherzo de #LeIene di @nicdedevitiis qui https://t.co/ec2ipv5dYW pic.twitter.com/7J09SwzWfd — Le Iene (@redazioneiene) 11 marzo 2019

Dopo due giorni i due cuochi dovrebbero incontrarsi nuovamente per la registrazione della trasmissione, ma chef Marco non arriva e nella mente della Parodi aleggia un oscuro presentimento: e se Matilde fosse, proprio in quel momento, insieme a lui? Infatti la ragazzina risponde a un messaggio della mamma annunciando che, non soltanto si trova con Marco a casa di amici, ma sta addirittura per farsi un tatuaggio. Con il permesso di chi? Ovviamente di chef Marco! Accompagnata dal marito Fabio Caressa, Benedetta piomba in quella casa furibonda, urlando contro il 37enne e trascinando alla fine Matilde fuori dalla porta prendendola letteralmente per i capelli. Ed è solo allora che interviene Nicolò De Devitiis de Le Iene per spigare alla Parodi, ormai scoppiata in un pianto dirotto, che si tratta solo di un cattivissimo scherzo. "Io sono una mamma. Lui ha 37 anni ed esce con mia figlia, mi girano le pa..e. Matilde è un peperino ma con la testa sulle spalle e la cosa più importante è che non si è innamorata di un uomo di 40 anni" si giustifica poi Benedetta, che intanto incassa l'abbraccio virtuale dei social.

Oggi non si parla d'altro che dello scherzo che abbiamo fatto a Benedetta Parodi

Qui potete vedere quello che abbiamo architettato con la complicità di sua figlia https://t.co/leSoCEm2FA #LeIene @nicdedevitiis pic.twitter.com/eKbBx9P03E — Le Iene (@redazioneiene) 11 marzo 2019