Ben: Respira, su Prime Video in streaming da oggi

Ben: Respira è il film documentario disponibile su Amazon Prime Video in streaming su Benjamin Mascolo che vede nel cast, accanto al cantante conosciuto e amato con il nome d'arte B3N, anche la sua futura moglie Bella Thorne.

Ben: Respira è disponibile in esclusiva su Prime Video da oggi 12 novembre e porterà gli spettatori in un lungo viaggio fra l'Italia, Los Angeles e New York, attraverso la vita di uno dei più talentuosi giovani artisti italiani, raccontandone le sfide, i successi e i sogni. Partendo dall'esperienza traumatica della malattia, il docu-film svelerà le sue ambizioni, le difficoltà e gli ostacoli che ha incontrato nel suo percorso per raggiungere un sogno e la sua determinazione e forza di volontà per superarli, raccontando anche le sue relazioni più profonde e i valori a lui più vicini, come l'amicizia, la famiglia, l'amore.

Time Is Up: il poster del film

Bella Thorne e Benjamin Mascolo sono anche protagonisti di Time Is Up, il film di Elisa Amoruso che racconta l'avventura sentimentale di Vivien e Roy, due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità.

Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati. Ben: Respira è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production - una società di Leone Film Group - e diretto da Gianluigi Carella.