Ben Cross è morto a 72 anni, aveva recitato in Momenti di Gloria e Star Trek

Ben Cross è morto oggi, 18 agosto 2020, all'età di 72 anni, in carriera aveva recitato in film come Momenti di Gloria e Star Trek.

La triste notizia è stata condivisa dalla sua famiglia annunciando che l'attore li ha lasciati questa mattina nella città di Vienna.

L'attore era nato a Londra nel 1947 e Harry Ben Cross aveva iniziato a recitare a scuola prima di iscriversi alla Royal Academy of Dramatic Arts di Londra quando aveva 22 anni, vincendo degli importanti premi per le sue perfomance.

Il suo debutto nel mondo del cinema è avvenuto nel 1976 con il film A Bridge to Far.

Tra le interpretazioni che hanno imposto Ben Cross all'attenzione della critica e del pubblico ci sono quella dell'avvocato Billy Flynn in Chicago e nel film cult Momenti di gloria, basato sulla storia vera di due atleti, uno di origine ebraica e l'altro cristiano, durante le olimpiadi del 1924.

Cross ha poi continuato a recitare per il cinema, la tv con serie come The Citadel, e a teatro. Nel 1995 l'attore ha interpretato il malvagio principe Malagant in Il primo cavaliere accanto a Richard Gere, Sean Connery e Julia Ormond.

Recentemente ha avuto il ruolo di Sarek, il padre di Spock, nel reboot cinematografico di Star Trek diretto da J.J. Abrams nel 2009.

Tra gli ultimi progetti di Ben Cross ci sono The Hurricane Heist, Last Letter From Your Lover attualmente in post-produzione e prossimamente in arrivo su Netflix, Resilient 3D, Liberty e l'horror The Devil's Light le cui riprese si sono concluse solo 10 giorni prima della sua morte.