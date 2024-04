Belve: gli ospiti della quarta puntata, stasera su Rai 2

Una stagione fin qui da incorniciare quella di Belve, che, forte di ascolti mai così alti (nonostante la scorsa settimana sia stato battuto dal film di Rai 1), veleggia verso la sua quarta puntata, in onda stasera su Rai 2 dalle 21:20. Un appuntamento che, a giudicare dalle anteprime fin qui pubblicate sui social della trasmissione, darà parecchio da parlare.

Gli ospiti della quarta puntata

A sedere come ospiti davanti a Francesca Fagnani martedì 23 aprile saranno Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy.

Come ben si comprende dalle clip che solitamente anticipano la puntata, non ha fatto sconti la conduttrice di È sempre mezzogiorno, tra i nomi in lizza per il prossimo Sanremo. E proprio a proposito del Festival, svelerà finalmente quale cantante nel 2010 non partecipò alla kermesse adducendo come motivazione: "Antonella Clerici sa troppo di sugo".

Senza filtri anche l'intervista a Lory Del Santo, che ha affrontato con la conduttrice molti argomenti, tra carriera e vita privata, parlando dei suoi amori e dei due eventi tragici che hanno fin qui segnato la sua esistenza: la morte dei figli Conor e Loren.

In puntata anche Leo Gassman, ospite dello "spazio canoro" di Belve, le incursioni delle Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani e, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata. Belve, oltre che in TV, è naturalmente disponibile, in contemporanea e on demand, in streaming su RaiPlay.