Belve: gli ospiti della terza puntata, stasera su Rai 2

Mentre la RAI trema, Belve va avanti come un treno verso la terza puntata di stagione. Stasera su Rai 2 dalle 21:20 Francesca Fagnani sarà ancora la padrona di casa nel salotto pronto a ospitare tra donne che hanno accettato di sottoporsi alle sue ormai iconiche interviste senza sconti.

Gli ospiti della terza puntata

In questo martedì 16 aprile Belve torna un po' alle sue origini: niente uomini, solo donne come ospiti, nello specifico Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella.

L'attrice romana si è prestata come sempre con molta generosità all'intervista, parlando parecchio anche di qualcosa di cui non sempre si parla volentieri: i soldi.

Simona Ventura ha accettato l'invito di Francesca Fagnani nonostante la momentanea paresi a metà del volto. Vita privata, vita professionale, figli, amori, la conduttrice ha spaziato attraverso diversi argomenti. Rivelando che, tra tutti i gossip di cui è stata vittima, il più cattivo è stato quello, falso, secondo cui faceva un uso smodato di droghe.

In puntata anche Claudia Gerini, ospite dello "spazio canoro" di Belve. Torna anche Carmine Del Grosso nel surreale ruolo di "scaldatore di interviste", che, come di consueto, si confronterà con delle Belve decisamente "underground". Infine, non potevano mancare le "Eterobasiche", ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane scoperte da Belve che hanno conquistato il web con le loro mille sfumature di "maschi etero basici". E, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di "Belve".