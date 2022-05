Bella Thorne protagonista del thriller Saint Clare

Bella Thorne sarà la protagonista di un thriller intitolato Saint Clare, un progetto che può contare anche sulla presenza di Guinevere Turner, già autrice di American Psycho.

I produttori sembra siano impegnati nelle trattative per delineare il cast che dovrebbe essere impegnato sul set in Kentucky nei prossimi mesi.

Saint Clare racconterà la storia di Clare Bleecker (Bella Thorne), una tranquilla studentessa cattolica che studia al college e ha una "vocazione" divina per uccidere. La storia si basa sul romanzo Clare at 16 di Don Roff, libro che avrà un sequel pubblicato nel 2023.

I produttori del film vorrebbero coinvolgere Rebecca De Mornay (Jessica Jones) per affidarle un ruolo, mentre il casting è ancora in corso.

Alla regia ci sarà Mitzi Peirone (Braid), che ha firmato anche la sceneggiatura in collaborazione con Guinevere Turner.

Nel team della produzione ci sono poi David Chackler, Arielle Elwes, Thor Bradwell e Joel Michaely.

Bella Thorne tornerà quindi su un set dopo aveer recitato in film come Midnight Sun, The Babysitter e Amityville: The Awakening.

Arielle Elwes ha aggiunto: "Siamo elettrizzati nel lavorare con l'incredibile Bella Thorne, è così perfetta per il ruolo. Mitzi è incredibile e non vedo l'ora di vedere cosa ci preparerà per quello che sembra destinato a essere un franchise grandioso".