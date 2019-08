Bella Thorne: il trailer di Her & Him, il film porno prodotto da Pornhub

Pornhub ha diffuso il primo trailer di Her & Him, il primo di Bella Thorne come regista, annunciato come un porno, che ha accettato la proposta di una delle piattaforme a luci rosse più famose al mondo di dirigere un porno d'autore per la sezione "Visionaries Directors".

Star di Her & Him saranno i due attori porno Abella Danger e Small Hands nei panni di un uomo e una donna che "lottano" per avere il ruolo dominante nella coppia, pur non potendo resistere allo sfrenato desiderio sessuale che provano l'uno nei confronti dell'altra. Il trailer non è così tanto "per adulti", in compenso lascia trasparire quella che era stata la prima idea di Bella Thorne, ovvero realizzare un horror natalizio. La clip si apre infatti sul protagonista maschile che scopre una delle ultime ricerche su Google della fidanzata: come uccidere il fidanzato e farla franca. Come difendersi? Con un grosso coltello e intenzioni criminose, ma viene interrotto dall'arrivo di lei che, con fare sexy e aggressivo, riesce a "distrarlo" dall'inquietante proposito.

Corey Price, vicepresidente di Pornhub, ha descritto così l'opera prima di Bella Thorne: "Her & Him è una rappresentazione moderna e sessualmente esplicita di due amanti che nutrono uno sfrenato desiderio sessuale l'uno nei riguardi dell'altra, potrei definirlo simile a Romeo e Giulietta". Her & Him fa parte della serie di produzioni originali di Pornhub "Visionaries Director", che ha fin qui visto impegnati, oltre a Bella Thorne, anche i rapper Brooke Candy e Young M.A. L'opera prima dell'ex starlette Disney debutterà a settembre all'Oldenburg Film Festival, che si terrà in Germania dall'11 al 15 settembre. Negli stessi giorni sarà disponibile anche per gli abbonati di Pornhub Premium.