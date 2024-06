Bella Thorne ospite del Taormina Film Festival con l'horror Saint Clare

Il thriller comico-horror Saint Clare della regista italiana Mitzi Peirone è stato scelto come film di apertura del prossimo Taormina Film Festival, con la presenza della protagonista Bella Thorne. Saint Clare segue il debutto di Peirone, l'horror Chimera, lanciato da Tribeca nel 2018.

Basato sul romanzo Clare at Sixteen dello scrittore statunitense Don Roff, Saint Clare è ambientato in una piccola città dove "una giovane donna solitaria è perseguitata da voci che la portano ad assassinare persone malintenzionate e a farla franca, fino a quando il suo ultimo omicidio la risucchia in una tana di coniglio piena di corruzione, traffici e visioni dall'aldilà", come recita la sinossi fornita.

Peirone ha scritto la sceneggiatura di Saint Clare insieme a Guinevere Turner (American Psycho). La Thorne è la protagonista, con Ryan Philippe (Crash) e Rebecca DeMornay (2 single a nozze) nei ruoli secondari. Il film è prodotto da David Chackler, Arielle Elwes, Joel Michaely. La colonna sonora originale è di Zola Jesus.

L'evento

Saint Clare sarà presentato in anteprima mondiale il 13 luglio nell'antico anfiteatro greco all'aperto di Taormina, con 8.000 posti a sedere, all'ombra del vulcano Etna.

"Non avremmo potuto sognare un debutto migliore per il nostro film onirico che la splendida e storica Taormina", ha dichiarato Peirone in un comunicato. "Siamo euforici, soprattutto di presentare un film che si occupa di bellezza spirituale, santità femminile e destino, non c'è casa migliore al mondo della Sicilia", ha aggiunto.

Inoltre, come già annunciato, l'attesissimo Twisters del regista di Minari Lee Isaac Chung, il sequel del film campione d'incassi del 1996 con Helen Hunt e il compianto Bill Paxton, sarà presentato in anteprima italiana a Taormina, rilanciato sotto la direzione artistica dell'ex direttore della Mostra del Cinema di Venezia Marco Mueller.