Bella Thorne, l'ex fidanzato respinge le accuse di furto: "È una bugiarda"

Bella Thorne e il suo ex fidanzato sono in pessimi rapporti: lui ha respinto le accuse di furto e l'ha definita "Solo una bugiarda", lei continua a sostenere pubblicamente di essere derubata di passaporto, computer e portafogli, con relativi documenti.

Secondo il rapper e poeta Mod Sun, Bella Thorne "È una bugiarda" e starebbe continuando a mentire su questa storia solo per far parlare ancora di sè i giornali - per quanto, dopo la spontanea pubblicazione delle foto hot di Bella Thorne, non ne avrebbe certo bisogno. Una settimana fa la star Disney, ospite in radio, aveva lamentato di aver perso una grande opportunità di lavoro fuori dagli Stati Uniti per via del passaporto "tenuto in ostaggio" da Mod Sun. Ma lui non ci sta e parlando con PageSix afferma di volersi scrollare di dosso le infamanti accuse.

Bella Thorne in Amityville - Il risveglio

"Le tre cose di cui lei ha parlato non sono a casa mia. Il giorno in cui ci siamo lasciati è andata via con la chitarra e il computer, il passaporto è stato ritirato la mattina dopo alle 8.00 dai suoi collaboratori". Le uniche cose che resterebbero nella casa californiana del rapper sarebbero quindi sei enormi buste piene di vestiti che Bella Thorne non avrebbe nemmeno mai indossato e una lampada firmata Chanel che lui stesso le aveva regalato. La conferma delle sue parole sarebbe non solo nella versione fornita dall'assistente di Mod Sun, ma anche nella lista scritta che una collaboratrice di Bella gli ha inviato, all'interno della quale in effetti non figura nessuna richiesta di passaporto, computer e portafogli. Ad aprile era intervenuta sul caso anche la polizia dopo che l'attrice aveva cercato di fare irruzione nell'abitazione del rapper per riprendere alcuni oggetti mentre, però, lui non era in casa.