Bella Hadid descrive in dettaglio la sua "straziante" lotta per la salute mentale

Bella Hadid non usa uno stilista personale da molto tempo e il motivo principale sono stati i suoi recenti problemi di salute mentale: parlando con WSJ Magazine, la top model 25enne ha rivelato di essere "stata in uno strano stato mentale" e che per lei era davvero complicato creare un outfit e uscire di casa, soprattutto a causa dei paparazzi che sono sempre fuori dalla sua porta ad aspettarla.

La Hadid, in seguito, ha detto di aver imparato ad accettare la cosa con filosofia, decidendo di indossare soltanto gli abiti che la facevano sentire bene: "Nell'ultimo anno è stato davvero importante per me imparare che anche se le persone parlano del mio stile, che a loro piaccia o no, a me non importa perché è il mio stile".

"Quando lascio casa la mattina penso: 'Mi rende felice? Mi fa stare bene? Mi sento a mio agio?". Ha continuato la star, prima di parlare dei selfie che ha pubblicato su Instagram di recente, attraverso i quali si è mostrata in lacrime a tutti i suoi seguaci: "Quando mia madre o il mio dottore mi chiedevano come stavo, invece di rispondere con un messaggio, mandavo loro una foto."

"Avevo crisi depressive e mandare le foto era più facile per me in quel momento, non ero in grado di spiegare come mi sentivo a parole. Sentivo un dolore straziante che a lungo andare era molto debilitante, ma ho trovato moltissimo sostegno online e devo dire che i miei followers e i miei amici non mi hanno mai lasciata sola in questo momento di estrema difficoltà." Ha concluso Bella Hadid.