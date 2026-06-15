Mondiali 2026, Belgio-Egitto: dove vederla in chiaro e streaming, orario e formazioni

Belgio-Egitto apre il Gruppo G dei Mondiali 2026: orario, diretta TV e streaming, probabili formazioni e ultime notizie sulle due nazionali pronte all'esordio.

Il Gruppo G dei Mondiali 2026 prende il via con una delle sfide più interessanti della prima giornata: il Belgio affronta l'Egitto nella splendida cornice del Seattle Stadium. I Diavoli Rossi, passati sotto la guida tecnica di Rudi Garcia, cercano conferme importanti per dimostrare di essere ancora nel cerchio delle grandi favorite, mentre i Faraoni sognano lo sgambetto storico. Il girone comprende anche Iran e Nuova Zelanda. Tutte le informazioni su orario, diretta TV, streaming e ultime novità sul match.

Dove vedere la partita in TV e Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1, con la telecronaca di Gianluigi Zamponi e il commento tecnico di German Denis. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. In alternativa, l'incontro sarà disponibile in live streaming anche per tutti gli abbonati a DAZN, sia tramite l'app per smartphone, tablet e smart TV, sia da browser su PC, con la telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e il commento tecnico di Christian Brocchi.

Le ultime notizie e le probabili formazioni

Il Belgio arriva all'esordio forte di un'ottima striscia di risultati utili consecutivi e con il morale alto dopo il netto 5-0 rifilato alla Tunisia nell'ultimo test di preparazione. Rudi Garcia si affida alla vecchia guardia rappresentata da Courtois e Kevin De Bruyne, ma l'uomo copertina del momento è Jérémy Doku, attesissimo protagonista insieme alla trazione anteriore garantita da Lukaku e Trossard.

Mohamed Salah attaccante egiziano

In casa Egitto, il CT Hossam Hassan deve sciogliere l'unico, ma pesantissimo, nodo della vigilia: Mohamed Salah. L'ex stella del Liverpool ha sofferto di un problema al bicipite femorale nel finale di stagione e non è ancora al 100% della condizione, ma la sensazione è che stringerà i denti per guidare i suoi dal primo minuto a supporto dell'attaccante del Manchester City, Omar Marmoush.

I due allenatori sembrano orientati a specchiarsi sul rettangolo di gioco, optando entrambi per un moderno e offensivo 4-2-3-1.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Debast, Theate, Castagne; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. All. Garcia

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Fathy, Ibrahim, Fotouh; Lasheen, Ateya; Salah, Ashour, Trezeguet; Marmoush. All. Hassan

Sulla carta il Belgio dispone di maggiore qualità ed esperienza internazionale, ma l'Egitto può contare sul talento di Salah e sul ricordo del successo per 2-1 ottenuto nell'amichevole del 2022. Una gara che potrebbe già indirizzare la corsa alla qualificazione nel Gruppo G.