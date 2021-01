Before I Go to Sleep: cos'è l'amnesia anterograda di cui soffre Nicole Kidman?

Christine Lucas, il personaggio interpretato da Nicole Kidman in Before I Go to Sleep, soffre di una malattia terribile: l'amnesia anterograda.

Il personaggio interpretato da Nicole Kidman in Before I Go to Sleep soffre di una patologia chiamata amnesia anterograda; a causa della malattia, generalmente causata da una lesione cerebrale traumatica, la memoria del paziente è gravemente compromessa.

I malati di solito non hanno problemi a ricordare cose accadute in un passato lontano, come eventi e persone della loro infanzia, ma lottano principalmente con la loro memoria a breve termine. Inoltre la formazione di nuovi ricordi è praticamente impossibile, per questo motivo è un disturbo che rende invalido chi ne è affetto, in quanto non è più in grado di gestire la propria vita.

La parte più spaventosa di tutte? Attualmente, non esiste una cura per l'amnesia anterograda, esistono solo terapie che possono aiutare i pazienti migliorando marginalmente la loro memoria col passare del tempo.

Famosi casi di amnesia anterograda sono quelli di Henry Molaison, del musicologo Clive Wearing, di Eugene Pauly e dei protagonisti fittizi dei film Memento e 50 volte il primo bacio. La Kidman ha studiato la malattia e ha visionato un documentario su Wearing in preparazione per questo film.

Il film è stato accolto con recensioni generalmente negative da parte della critica, su Rotten Tomatoes ha una valutazione del 37%, sulla base di 118 recensioni, con una valutazione media di 5,03 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Anche se non evita completamente i cliché del thriller, Before I Go To Sleep offre comunque un diversivo elegante, veloce e ben recitato".