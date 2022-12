Bee Gees, Lorene Scafaria dirigerà il film sulla band autrice di pezzi cult come Stayin' Alive

Ve lo aspettavate un film sui Bee Gees, la popolare band di Stayin' Alive? Eppure ci sarà, e sarà diretto da Lorene Scafaria per Paramount, GK Films e Amblin and Sister.

La notizia ce la dà l'Hollywood Reporter, che spiega come la regista di Hustlers Lorene Scafaria sia subentrata al progetto dopo l'abbandono del precedente regista a cui era stato affidatto il compito di portare la storia della band sullo schermo (si trattava di John Carney, che per via di conflitti di calendario ha dovuto rinunciare all'incarico).

John Logan è l'autore della sceneggiatura, mentre tra i produttori esecutivi del progetto troviamo Barry Gibb, membro dell'iconico gruppo assieme ai fratelli Robin e Maurice. Il trio raggiunse la fama negli anni '60 e '70, con svariate hit come "Too Much Heaven", "How Can You Mend A Broken Hear"t e, ovviamente, il loro brano più celebre: "Stayin' Alive".

Che forma prenderà il film ora che è stato affidato a Lorene Scafaria? Cosa possiamo aspettarci dalla regista di Hustlers e Nick & Norah - Tutto Accadde in una Notte?