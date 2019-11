Bee Gees, in arrivo un film sul gruppo, dal produttore di Bohemian Rhapsody

I Bee Gees avranno un loro film biografico grazie al produttore di Bohemian Rhapsody Graham King, che sta collaborando con la Paramount Pictures per portare avanti il progetto.

Dopo la multi vittoria agli Oscar con Bohemian Rhapsody, biopic sulla vita di Freddie Mercury e dei Queen, Graham King torna sul genere musicale desideroso di portare al cinema la storia dei Bee Gees, un altro gruppo che ha fatto la storia della musica.

Il film, prodotto dalla Joint Venture Sister, ripercorrerà la vita e la carriera dei tre fratelli, dall'esordio fino all'esplosione della disco music, non dimenticando il loro grande successo grazie alla firma della colonna sonora del film cult La febbre del sabato sera con John Travolta.

Secondo Deadline, la Paramount Pictures è riuscita ad acquisire i diritti discografici direttamente dalla famiglia Gibb, il che significa che nel film verranno utilizzate le musiche originali. Non ci sono ancora ulteriori dettagli sul progetto, oltre al fatto che il progetto è in essere e verrà realizzato davvero. Quindi, in questa fase iniziale, dovremo aspettare per scoprire chi farà parte del cast e chi dirigerà questo nuovo biopic sui Bee Gees, ma sembra che Paramount, Sister e Graham King cercheranno di trovare rapidamente uno sceneggiatore per avviare quanto prima la lavorazione.

Per chi non lo conoscesse, il gruppo dei Bee Gees era composto dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb, che iniziarono a cantare insieme alla fine degli anni '50. Ma il top della loro carriera lo raggiunsero quando firmarono la colonna sonora de La Febbre del Sabato Sera del 1977 di John Travolta, tra cui i classici Night Fever e Staying Alive.

Dopo la morte di Maurice Gibb, il gruppo decise di ritirarsi e solo sei anni dopo decisero di esibirsi nuovamente, fino alla morte del secondo fratello Robin nel 2012. L'unico membro dei Bee Gees rimasto in vita ad oggi è Barry Gibb, che è ancora in attività anche come produttore musicale.