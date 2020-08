Becoming: Disney+ svela la data di uscita della docuserie

Becoming, di cui è stato diffuso il trailer, è la nuova docu-serie in arrivo su Disney+ a settembre che racconterà la storia di 10 atleti, artisti e musicisti.

Becoming è la nuova docuserie in arrivo su Disney+ e online è stato condiviso il trailer che svela anche la data di uscita: venerdì 18 settembre, con episodi distribuiti in streaming settimanalmente.

Nel video si vedono alcuni estratti delle testimonianze delle persone coinvolte che racconteranno le proprie esperienze, alle volte segnate anche da momenti drammatici e molti ostacoli.

La serie racconta la storia delle origini di 10 atleti, artisti e musicisti di talento, tra cui Adam DeVine, Anthony Davis, Ashley Tisdale, Caleb McLaughlin, Candace Parker, Colbie Caillat, Julianne Hough, Nick Cannon, Nick Kroll e Rob Gronkowski.

In questa serie documentaristica, girata in stile vérité, ogni episodio è incentrato sulla visita della città natale di ciascun personaggio e dei luoghi importanti e centrali per la loro formazione. Le interviste al cast di personaggi di supporto ai protagonisti, come familiari, allenatori, insegnanti, mentori e amici, rivelano aneddoti inediti e intuizioni su come siano diventati delle star.

La serie è prodotta da ESPN Films, The SpringHill Company, Wheelhouse Entertainment's Spoke Studios e ITV America. LeBron James, Maverick Carter, Jamal Henderson e Philip Byron sono i produttori esecutivi di The SpringHill Company; Brent Montgomery e Joe Weinstock sono i produttori esecutivi per Spoke Studios; mentre Jordana Hochman e Rebecca Bruno sono i produttori esecutivi per ITV America.