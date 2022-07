Beavis and Butt-Head: il trailer della nuova stagione della serie

Il 4 agosto ritornerà sugli schermi americani la serie animata Beavis and Butt-Head e online è stato condiviso il trailer.

La serie animata Beavis and Butt-Head tornerà con una nuova stagione da giovedì 4 agosto e il trailer regala le prime scene in anteprima.

I due iconici personaggi degli anni '90 non sembrano essere molto cambiati rispetto al passato, ritrovandosi a vivere situazioni assurde mentre affrontano la vita quotidiana.

Mike Judge, creatore della serie animata, sarà autore e produttore delle puntate inedite, oltre a dare la voce a Beavis e Butt-Head.

Le puntate inedite saranno dedicate ai tentativi di sopravvivere nella società contemporanea e nel mondo della Generazione Z da parte dei due protagonisti.

Beavis and Butt-Head: il poster della nuova stagione

La serie originale è andata in onda su MTV dal 1993 al 1997, ritornando poi per un'ottava stagione sul network nel 2011. Nel 2020 Comedy Central aveva ordinato altre due stagioni, progetto poi passato a Paramount+.