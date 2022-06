Beautiful: morto il figlio di Jack Wagner, storico attore della soap americana

Grave lutto per Jack Wagner, storico volto di Beautiful: è morto il figlio Harrison, lo scorso 6 giugno, all'età di 27 anni. Jack è un personaggio molto noto anche nel nostro paese per aver dato il volto a Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester, per oltre 1300 episodi dal 2003 al 2012.

Harrison Wagner è deceduto lunedì, un rapporto dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles indica che la morte del giovane è avvenuta in un parcheggio, un portavoce dell'ufficio ha detto a NBC News che Wagner è stato dichiarato morto sulla scena nell'isolato 11200 di Chandler Boulevard poco prima delle 5 del mattino di lunedì.

L'autopsia non è riuscita a stabile la causa della morte e il medico legale ha richiesto ulteriori indagini. Harrison era figlio di Jack e Kristina Wagner, conosciutisi sul set di General Hospital, dove hanno interpretato Frisco e Felicia, la super coppia degli anni '80. Il loro primo figlio Peter è nato nel 1990, seguito da Harrison nel 1994. Sebbene i due abbiano divorziato nel 2006, hanno mantenuto la custodia congiunta dei figli. Kristina appare ancora in General Hospital, mentre Jack ha recitato in Beautiful, ricoprendo il ruolo di Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester, e Quando chiama il cuore.

Harrison, in passato, ha lottato contro l'abuso di sostanze stupefacenti, nel 2016 del ragazzo per un breve periodo si erano perse le tracce, il padre, su Twitter, aveva scritto "Temo per la sicurezza del mio secondogenito. Harrison ha lottato con droghe e alcol proprio come ho fatto io quando ero più giovane, ha avuto una ricaduta ed è scomparso da cinque giorni". Poco dopo il ragazzo si era messo in contatto con il padre.