Beast: il legame speciale tra Russell Crowe e Daniel MacPherson nella clip in anteprima

Dal 1° ottobre al cinema, Beast porta sul grande schermo una storia di sport, famiglia e riscatto, con Russell Crowe nel ruolo dell'allenatore e Daniel MacPherson nei panni dell'ex campione costretto a tornare a combattere.

C'è un momento, prima di ogni combattimento, in cui non conta ancora ciò che succederà sul ring. Conta la decisione di entrarci. È proprio quel momento a raccontare la nuova clip in anteprima di Beast, il film diretto da Tyler Atkins che arriverà al cinema dal 1° ottobre con Daniel MacPherson e Russell Crowe.

Beast: Russell Crowe in una scena

Nei panni dell'ex campione di MMA Patton James, Daniel MacPherson si trova faccia a faccia con Sammy, l'allenatore interpretato da Russell Crowe. Tra i due non c'è soltanto il rapporto tra un atleta e il suo tecnico: c'è la consapevolezza di un passato condiviso e di tutto ciò che Patton rischia di rimettere in gioco tornando a combattere.

La clip costruisce la tensione proprio attraverso questo confronto. Sammy mette Patton di fronte alle conseguenze della scelta che sta per compiere, mentre l'ex campione sembra avere ormai ben poco spazio per tornare indietro. Poi il dialogo lascia spazio alle immagini: Patton attraversa i corridoi dell'arena insieme al suo team, fino a raggiungere la luce dell'ottagono.

Il ritorno sul ring di Patton James

Beast: Russell Crowe e Daniel MacPherson in una scena

Il percorso che porta un ex campione nuovamente a combattere nasce da una situazione familiare che lo costringe a riaprire una porta chiusa da tempo.

Una volta star di MMA, ha abbandonato ogni competizione dopo una tragedia e si è allontanato dal mondo dei combattimenti. Quando le circostanze lo riportano verso l'ottagono, deve confrontarsi non soltanto con un avversario, ma con gli anni trascorsi lontano dalla sua precedente vita.

È qui che entra in gioco Sammy. Russell Crowe interpreta l'uomo che aveva contribuito a trasformare Patton in un campione e che ora torna al suo fianco in un momento completamente diverso. Non si tratta semplicemente di riprendere gli allenamenti: Patton deve capire se è ancora disposto ad accettare tutto ciò che comporta tornare a essere un combattente.

Il film sviluppa così il rapporto tra i due sullo sfondo del mondo delle arti marziali miste, intrecciando la dimensione sportiva con quella familiare. Il ritorno di Patton alla competizione diventa infatti il punto di partenza per affrontare debiti, perdita, rabbia e il peso delle decisioni prese in passato.

Diretto da Tyler Atkins, Beast è interpretato anche da Bren Foster, Luke Hemsworth, Amy Shark, Mojean Aria, George Burgess, Saphira Moran e Kelly Gale.

Russell Crowe, oltre a interpretare Sammy, ha inoltre lavorato alla sceneggiatura insieme a David Frigerio.

Beast sarà nelle sale italiane a partire dal 1° ottobre 2026 distribuito da Plaion Pictures.