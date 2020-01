Bear Grylls: Celebrity Edition, vip spericolati da stasera su National Geographic!

Bear Grylls: Celebrity Edition arriva da stasera su National Geographic. In ogni episodio seguiremo le avventure di star di Hollywood che, in compagnia di una guida d'eccezione come Bear Grylls, lasciano le comodità della civiltà e per mettersi alla prova con sfide al limite e con ambienti ostili.

Ogni settimana seguiremo le avventure di un nuovo ospite che insieme a Bear Grylls affronterà un viaggio senza esclusione di colpi dove il più grande nemico sono le proprie paure più profonde. Vedremo per esempio il premio Oscar Brie Larson (Captain Marvel) affrontare la giungla profonda, attraversare paludi di mangrovie e tuffarsi da un elicottero in acque infestate dagli squali. Ma soprattutto sarà la Sardegna ad ospitare due grandi attori come Cara Delevingne (Suicide Squad, Carnival Row) e Armie Hammer (Chiamami con il tuo nome) che affronteranno cascate, immersioni e tante altre sfide.

Tra gli altri protagonisti Alex Honnold, Bobby Bones, Channing Tatum, Dave Bautista, Joel McHale, Rob Riggle e Zachary Quinto. Tutti dovranno affrontare le loro paure più profonde e affidarsi al loro istinto di sopravvivenza, all'astuzia e alla grinta.