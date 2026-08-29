Be My Sunshine, anticipazioni dal 29 al 30 agosto: Haziran e Poyraz spiazzano tutti

Haziran e Poyraz sorprendono tutti con una decisione importante, mentre Nehir cambia i suoi progetti per il futuro e Selma affronta Hasan. Nel frattempo sull'isola non mancano sfide, sorprese e nuove tensioni.

Da questa settimana Be My Sunshine, la serie turca con Haziran e Poyraz, ha cambiato programmazione e va in onda esclusivamente nel fine settimana. L'appuntamento con la soap è fissato per oggi, sabato 29 agosto, a partire dalle 14:10 e per domani, domenica 30 agosto, con inizio alle 15:15. In entrambe le giornate verranno trasmessi tre episodi. Nelle prossime puntate Haziran e Poyraz dovranno fare i conti con un importante progetto per il loro futuro, mentre Nehir si troverà coinvolta in una situazione che riporterà a galla il passato di sua madre Selma.

Sabato 29 agosto ore 14.10: Haziran prepara una sorpresa per Poyraz

Haziran organizza una festa a sorpresa per il compleanno di Poyraz. Nel frattempo, Nehir e Okan mettono in pratica un antico rituale e diventano sempre più complici, ma Suzan continua a opporsi fermamente alla loro relazione. Biricik e Beyazit ritrovano finalmente la serenità, anche se lui non vuole che la ragazza conosca sua madre.

Gorkem convince Sadik a iscriversi a una maratona che si terrà sull'isola per sostenere le persone che hanno perso la propria casa a causa di Doygun. Proprio sull'isola arriva Hasan, un giornalista che condivide un passato con Selma.

Bülent Çolak nel ruolo di Görkem

Hasan entra presto in confidenza con Nehir. Il giornalista rimane colpito dall'intelligenza della ragazza e decide di portarla con sé durante un giro dell'isola. I due incontrano Aliye, che viene intervistata da Hasan. Dopo una passeggiata alla fiera, Haziran invita a cena gli amici più cari. Durante la serata si parla delle differenze tra uomini e donne e Biricik decide di organizzare una sorta di duello tra maschi e femmine.

Okan, intanto, vuole disperatamente trascorrere più tempo con Nehir e finisce per farsi assumere da Poyraz. Zeynep aspetta invece la telefonata più importante della sua vita. Quando Haziran va a trovarla, arriva la chiamata dall'ospedale: le analisi sono andate bene e la sua malattia è ormai in remissione.

Gorkem continua ad allenare Sadik in vista della maratona e lo mette a dieta. Nonostante tutto, anche la perfida Suzan sembra essere d'accordo con Gorkem. Selma e Fatih decidono di andare a congratularsi con Zeynep, ma Selma è profondamente turbata dalla presenza di Hasan.

İpek Tenolcay nel ruolo di Zeynep

La donna incontra il giornalista sull'isola e rimane molto scossa. Hasan le spiega che resterà per due giorni per realizzare un servizio. Nel frattempo parla nuovamente con Nehir e, raccontandole dei suoi numerosi viaggi in giro per il mondo, riesce a farle rivalutare l'idea di andare a studiare in Inghilterra.

Hasan incontra anche Fatih, ma né lui né Nehir conoscono la sua vera identità, mentre Selma non è a conoscenza degli incontri avvenuti tra il giornalista e i due. Nel frattempo, Biricik litiga con Beyazit dopo aver scoperto che è stato lui a fare l'ordine del negozio.

Domenica 30 agosto ore 15.15: Nehir cambia i suoi piani e Selma affronta Hasan

Nehir informa sua madre e Fatih di aver cambiato idea: non vuole più andare in Inghilterra e preferisce studiare a Singapore. La decisione preoccupa molto Selma, che capisce immediatamente che l'idea non sembra essere realmente della figlia. La donna decide così di andare a cercare Hasan.

Zyça Ayşin Turan (nel ruolo di Haziran) e Alp Navruz (nel ruolo di Poyraz)

Il giornalista ha ormai terminato le sue interviste e il suo lavoro sull'isola sta per concludersi. Decide però di rimanere per seguire la maratona. Proprio in questa occasione viene fermato da Selma, che vuole un chiarimento con lui. La donna gli impone di stare lontano da sua figlia.

Nel frattempo, Biricik prepara le domande per la sfida "Donne contro Uomini" e, come previsto, sono le donne a vincere. Per punizione, gli uomini dovranno fare per 24 ore tutto ciò che le rispettive compagne chiederanno loro.

Alper comincia portando la colazione a letto a Melisa e stirandole i vestiti. Poyraz, invece, viene costretto ad accendere un fuoco in giardino e a parlare con Haziran del loro futuro. Suzan prepara intanto dei piatti deliziosi, mentre Sadik muore di fame a causa della dieta imposta da Gorkem.

Nihan Büyükağaç nel ruolo di Selma

Haziran e Poyraz comunicano a Zeynep e Latif di voler sposarsi subito e trasferirsi a Istanbul dopo il matrimonio. La notizia dovrebbe rimanere segreta, ma Gorkem viene a conoscenza del loro progetto e lo riferisce a tutti, gettando i presenti nello sconforto.

Selma prova a parlare con Nehir, ma la ragazza si rifiuta di ascoltarla e si nasconde in una camera dell'hotel per non farsi trovare. Qui si sfoga con Okan.

Poyraz, intanto, parla con Hasan e lo convince a cercare un accordo con Selma, soprattutto per il bene di Nehir. Nel frattempo, Aliye coinvolge Haziran nell'acquisto del corredo e la ragazza coglie l'occasione per comunicarle il progetto di trasferirsi a Istanbul. Infine, Sadik decide di affidarsi all'arte divinatoria per scoprire se Suzan finirà per andarsene.