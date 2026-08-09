Be My Sunshine, anticipazioni dal 10 al 14 agosto: Poyraz sfida Sinan

Poyraz si mette sulle tracce di Sinan per salvare Haziran e arriva allo scontro decisivo con il suo rivale. Intanto sull'isola tornano la paura e l'incertezza, tra nuovi segreti e difficoltà.

Be My Sunshine torna con nuovi episodi dal 10 al 14 agosto. Al centro delle prossime puntate c'è il drammatico confronto tra Poyraz e Sinan, mentre la ricerca di Haziran porta la tensione alle stelle. Ecco cosa succederà nella dizi turca in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5.

Anticipazioni Be My Sunshine: cosa succede dal 10 al 14 agosto

La nuova settimana della dizi turca si preannuncia ricca di colpi di scena. Dopo il rapimento di Haziran, l'isola è ancora alle prese con le conseguenze della vicenda e con la ricerca di Sinan. Poyraz non si arrende e continua a cercare la donna che ama, mentre la situazione sembra finalmente avviarsi verso una soluzione. Ma, proprio quando gli abitanti dell'isola pensano di poter tornare alla normalità, nuovi problemi sono pronti a mettere alla prova i loro equilibri.

Lunedì 10 agosto

Il rapimento di Haziran per mano di Sinan ha gettato l'intera isola nel panico. Mentre la polizia la cerca senza sosta, Poyraz decide di muoversi da solo sulle tracce della donna e spegne il cellulare, diventando così irreperibile. Anche Alper e Melisa si danno da fare: i due distribuiscono una foto di Sinan nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo e fornire informazioni utili alla sua cattura.

Haziran e Sinan

La preoccupazione per la sorte della figlia ha però conseguenze pesanti su Zeynep, che ha un malore e viene ricoverata in ospedale. Tutti attendono con ansia notizie e sperano che la vicenda possa risolversi al più presto e senza ulteriori spargimenti di sangue.

Alla fine Zeynep decide di pagare il riscatto chiesto da Sinan. L'intervento inaspettato di Batu, però, cambia ancora una volta il corso degli eventi.

Martedì 11 agosto

Poyraz continua la sua ricerca di Haziran, mentre la polizia, Latif e Fatih si mettono sulle tracce di Batu e Idil. Nel frattempo Sinan raggiunge il molo insieme a Haziran: è in attesa della barca che Kutay ha fatto mandare per permettergli di lasciare l'isola.

Alp Navruz nel ruolo di Poyraz Ali Özgür

Poyraz riesce però a intercettarlo e affronta direttamente Sinan. Prima che l'uomo possa riuscire a fuggire, Poyraz gli rivela tutta la verità e lo mette davanti a una scelta. Sinan prende una decisione drammatica e si suicida.

Intanto Latif e Fatih riescono finalmente a trovare Idil e Batu. L'incubo sembra essere finito e sull'isola torna finalmente un po' di serenità.

Mercoledì 12 agosto

Dopo la morte di Sinan, la situazione sull'isola sembra migliorare. Latif affida a Biricik l'organizzazione di una festa e tutti si preparano a lasciarsi alle spalle i momenti difficili appena vissuti.

Zeynep si dedica a coccolare Haziran, mentre la nonna Aliye e Ayten si prendono cura di Poyraz. La drammatica vicenda sembra aver rafforzato i legami e l'affetto tra gli abitanti dell'isola.

Poyraz e Haziran, però, non abbassano la guardia e cercano un modo per incastrare Kutay. Alla fine riescono nel loro intento: l'uomo viene arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'incendio al Boutique Hotel e del rapimento di Haziran.

Selma e Zeynep

Durante la festa, finalmente, torna il sorriso. Poyraz confessa ancora una volta a Haziran i suoi sentimenti e lei accetta di rimanere sull'isola. Batu, invece, saluta Idil e torna a Istanbul per sottoporsi alle cure di cui ha bisogno. Ma sarà davvero un addio definitivo?

Giovedì 13 agosto

L'arrivo dei genitori di Alper e Melisa finisce per complicare ulteriormente il loro rapporto. Melisa è sempre più tormentata dai dubbi sui suoi sentimenti per Alper e sulla possibilità di trascorrere con lui il resto della sua vita.

Anche Idil vive un momento difficile. La ragazza soffre molto per l'assenza di Batu e non sa se sia arrivato il momento di dimenticarlo oppure se debba partire per andare a cercarlo.

Nel frattempo Fatih decide di fare un passo importante: chiede ufficialmente a Nehir la mano di Selma. La donna approva il matrimonio e la coppia può così guardare al futuro con maggiore serenità.

Erdem Kaynarca interpretato da Batu Nemranlı

Venerdì 14 agosto

Con Poyraz e Haziran assenti, Gorkem prende le redini della cucina del Boutique Hotel e si fa aiutare da Burak e Nehir. Dopo aver mangiato un piatto preparato da Gorkem, però, i tre vengono colti da un forte malore.

Intanto Idil è sempre più disperata per la lontananza di Batu e decide di chiedere aiuto ad Ayten. Sull'isola arrivano anche due turisti stranieri: ad accoglierli c'è Sadik, che perde immediatamente la testa per la turista tedesca.

Nel frattempo Zeynep è costretta a rivelare a Idil un suo segreto. La donna le chiede però di non raccontare nulla ad Haziran, lasciando presagire nuove tensioni e possibili conseguenze nei rapporti familiari.