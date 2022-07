Baywatch, Donna D'Errico contro le critiche: "Non sono troppo vecchia per il bikini"

L'ex star di Baywatch Donna D'Errico si è scagliata contro i suoi haters nelle ultime ore, dopo la pubblicazione di una foto su Instagram che la ritrae con un bikini. La donna è decisa a non sottomettersi alle critiche riguardo alla sua età ed ecco come risponde.

Per l'attrice, che oggi ha 54 anni, non è mai stato un problema mostrarsi in costume da bagno e non ha paura di pubblicare foto che la ritraggono in bikini. Tre giorni fa, Donna D'Errico ha pubblicato un'immagine su Instagram, in cui mostra la sua splendida forma con un bikini rosa confetto. Questa foto è stata pubblicata in risposta a un video del 4 luglio, in cui Donna indossava un bikini a stelle e strisce, che ha ricevuto numerose critiche.

Nella didascalia del post, Donna D'Errico risponde a tono e dice: "Molte donne si sono lamentate del mio video per il 4 luglio nel quale indossavo un bikini rosso bianco e blu. Mi hanno scritto 'Pensavo fossi più elegante di così' ma anche che 'sei troppo vecchia per indossare un bikini'. Ma anche il mio commento preferito: 'Disperata!'"

L'attrice ha specificato che le critiche non la toccano più di tanto visto che lei può fare e indossare quello che vuole: "Posso indossare e fare tutto ciò che voglio. A proposito di ciò, questa è una foto di me in bikini sopra a un tavolo da caffè".

Una risposta chiara, concisa e d'esempio a tutti quelli che continuano a scagliarsi contro chiunque tramite i social network.