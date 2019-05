Batwoman: The CW mette in produzione la nuova serie tv dell'Arrowverse, ecco il primo teaser

The Cw annuncia la messa in produzione di Batwoman, nuova serie tv dell'Arrowverse, e mostra Ruby Rose nei panni della vigilante nel primo teaser trailer.

L'Arrowverse ha ufficialmente una nuova eroina, The CW ha approvato la serie tv su Batwoman svelando anche il primo teaser. La nuova vigilante di Gotham City, interpretata dalla star di Orange Is the New Black Ruby Rose, ha fatto il debutto nel più recente crossover dell'Arrowverse, intitolato "Elseworlds", e ora avrà una serie tutta per lei.

L'approvazione da parte di The CW arriva dopo l'annuncio che l'ottava stagione di Arrow sarà anche l'ultima. Insieme a Batwoman sono stati approvati lo spinoff di Riverdale Katy Keene e Nancy Drew.

Batwoman vedrà protagonista Kate Kane, seconda incarnazione del personaggio nei fumetti, introdotta nel 2006, che viene descritta come una combattente di strada fisicamente preparatissima e lesbica che ha il compito di combattere la criminalità che riemerge a Gotham. Oltre a Ruby Rose, il cast vede la presenza di Dougray Scott nei panni di Jacob Kane, padre di Kate Kane, ex colonnello dell'esercito ora a capo di un'agenzia di sicurezza privata di Gotham chiamata The Crows, la missione dell'uomo è proteggere la città meglio di quanto avrebbe potuto fare Batman. Rachel Skarsten sarà Alice, leader della Wonderland Gang che ricorda un po' il Joker, Meagan Tandy interpreterà Sophie Moore, appena uscita dall'accademia militare, Camrus Johnson sarà il figlio di Lucius Fox, Luke Fox, e Nicole Kang si calerà nei panni della sorellastra di Kate, Mary Hamilton.

Ruby Rose nei panni di Batwoman

Caroline Dries ha firmato il pliot di Batwoman e si occuperà della produzione esecutiva dello show insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns, David Nutter e al regista Marcos Siega.