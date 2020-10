Battlestar Galactica: Simon Kinberg sceneggiatore e produttore del film

Battlestar Galactica approderà sul grande schermo con un film scritto e prodotto da Simon Kinberg, in passato nel team che ha realizzato i lungometraggi con al centro le avventure degli X-Men.

Il progetto avrà tra i produttori anche Dylan Clark, ormai da tempo impegnato per conto di Universal nello sviluppo del lungometraggio.

Simon Kinberg non sarà coinvolto come regista e il filmmaker ha dichiarato: "Battlestar Galactica è uno dei Sacri Graal della fantascienza e non potrei essere più entusiasta nel portare qualcosa di nuovo nel franchise e al tempo stesso onorare ciò che è stato fatto di così iconico e in grado di durare nel tempo. Sono così grato che Dylan e i miei partner della Universal si siano fidati di me affidandomi questo universo incredibile".

Il franchise di Battlestar Galactica ha preso il via nel 1978 con una serie tv live-action per ABC, essendo poi al centro di un reboot quasi trenta anni dopo. Il secondo show aveva come star Edward James Olmos, Mary McDonnell e Katee Sackhoff.

Al centro della trama c'era una flotta di navi spaziali, guidate da Galactica, usate dagli esseri umani per fuggire a una razza di robot chiamata Cylon. Kinberg riscriverà la sceneggiatura, probabilmente modificando totalmente le precedenti versioni, scritte anche da Lisa Joy e Jack Paglen.

Simon Kinberg, prossimamente, presenterà il suo film The 355, distribuito nelle sale americane dal 15 gennaio 2021. Il progetto è un thriller al femminile con star Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Kruger e Fan Bingbing.