Battiti Live stasera su Canale 5: la scaletta e i cantanti della terza puntata

Nella terza serata di Battiti Live 2025, in onda su Canale 5 in questo lunedì 21 luglio, tornano sul palco i The Kolors, che apriranno la serata, e Annalisa: ecco la scaletta con l'ordine di uscita

Stasera su Canale 5, dalle 21:40 circa, torna Battiti Live 2025, l'evento musicale di Radio Norba condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi e Alvin. Accanto a loro da quest'anno anche la new entry Nicolò De Devitiis, conduttore della striscia quotidiana Cornetto Extra Battiti.

La scaletta del 21 luglio di Battiti Live

Il terzo appuntamento della manifestazione musicale ormai tradizionale dell'estate riporta tantissimi artisti italiani a Molfetta. Nella puntata in onda stasera soltanto Irama e i Coma_Cose non si esibiranno dal palco principale.

Ecco i cantanti in ordine di uscita:

The Kolors (Medley)

Irama (Lentamente)

Annalisa (Maschio e Euforia)

Rkomi (Dirti di no e Il ritmo delle cose)

Fedez e Clara (Scelte stupide)

Fedez (Battito)

Francesco Gabbani

Coma_Cose (Gelosia)

Anna (Tt le Girlz e Désoleée)

Irama (Nera)

Sophie and the Giants

Coma_Cose (Cuoricini)

Gabry Ponte

Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv (Red Flag)

Tony Hadley

Bresh (Umore marea e La tana del granchio)

Capo Plaza

Anna Tatangelo

Clara (Febbre)

Rhove

Gaia (Chiamo io chiami tu e Dea saffica)

Fred De Palma (Barrio lambada e Medley)

Dove vedere Battiti Live

La terza puntata sarà trasmessa in chiaro stasera su Canale 5 dalle 21:40 circa. Sarà naturalmente possibile seguire Battiti Live anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity. Nella sezione della piattaforma dedicata alla manifestazione sono disponibili anche la puntate precedenti e tutti gli extra, dalle interviste di Nicolò De Devitiis ai video dal backstage con i cantanti e i conduttori.

Dal 14 luglio inoltre su Italia 1 va in onda anche Cornetto Extra Battiti, la striscia quotidiana, dal lunedì al venerdì alle 14:40, in cui Nicolò De Devitiis intervista tutte le star della musica, italiana e internazionale, che partecipano ai concerti.

Ricordiamo che Battiti Live non va in onda in diretta in quanto registrata tra il 18 e il 22 giugno, quando la manifestazione è andata in onda su Radio Norba e TeleNorba.