Battiti Live al via stasera su Canale 5: scaletta e cantanti del 2 luglio

L'estate musicale di Canale 5 riparte con una nuova edizione di Battiti Live. Diventato ormai un appuntamento fisso della stagione più calda, lo show torna stasera, giovedì 2 luglio, alle 22:00 circa, con la prima delle cinque puntate registrate a Trani e organizzate da Radio Norba.
Per il terzo anno consecutivo alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, che prendono il posto di Alvin (impegnato come inviato della nuova edizione de L'Isola dei Famosi al fianco di Selvaggia Lucarelli). La puntata sarà trasmessa anche in diretta streaming, in contemporanea e poi on demand, su Mediaset Infinity.
Scaletta e cantanti della prima puntata di Battiti Live
Sul palco saliranno alcuni dei protagonisti più seguiti della musica italiana, tra grandi nomi e artisti che dominano le classifiche estive. Questi i cantanti annunciati per la puntata del 2 luglio:
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Marco Mengoni
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Angelina Mango
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Achille Lauro
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Annalisa
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Pinguini Tattici Nucleari
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Gigi D'Alessio
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Tommaso Paradiso
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Elettra Lamborghini
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Gabry Ponte
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Rocco Hunt
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Giusy Ferreri
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Francesco Renga
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Serena Brancale
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Delia
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Levante
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Sal Da Vinci
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Mr. Rain
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Fred De Palma
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Emis Killa
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Ditonellapiaga
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LDA
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Aka7even
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Nayt
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Luk3
La scaletta potrebbe subire variazioni rispetto all'ordine di messa in onda.
Registrato tra il 24 e il 28 giugno a Trani, lo show porterà sul palco oltre 70 artisti nel corso delle cinque puntate. Anche quest'anno la Puglia resta il cuore della manifestazione, grazie anche agli appuntamenti itineranti di Road to Battiti, che hanno coinvolto diverse località della regione, da Manfredonia a Martina Franca, dal capoluogo Bari ad Alberobello e Polignano a Mare.