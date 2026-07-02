Battiti Live al via stasera su Canale 5: scaletta e cantanti del 2 luglio

Ilary Blasi inaugura la nuova edizione di Battiti Live insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Ecco gli artisti attesi nella prima serata registrata a Trani e dove seguire lo show in TV e in streaming.

L'estate musicale di Canale 5 riparte con una nuova edizione di Battiti Live. Diventato ormai un appuntamento fisso della stagione più calda, lo show torna stasera, giovedì 2 luglio, alle 22:00 circa, con la prima delle cinque puntate registrate a Trani e organizzate da Radio Norba.

Per il terzo anno consecutivo alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, che prendono il posto di Alvin (impegnato come inviato della nuova edizione de L'Isola dei Famosi al fianco di Selvaggia Lucarelli). La puntata sarà trasmessa anche in diretta streaming, in contemporanea e poi on demand, su Mediaset Infinity.

Scaletta e cantanti della prima puntata di Battiti Live

Sul palco saliranno alcuni dei protagonisti più seguiti della musica italiana, tra grandi nomi e artisti che dominano le classifiche estive. Questi i cantanti annunciati per la puntata del 2 luglio:

Marco Mengoni

Angelina Mango

Achille Lauro

Annalisa

Pinguini Tattici Nucleari

Gigi D'Alessio

Tommaso Paradiso

Elettra Lamborghini

Gabry Ponte

Rocco Hunt

Giusy Ferreri

Francesco Renga

Serena Brancale

Delia

Levante

Sal Da Vinci

Mr. Rain

Fred De Palma

Emis Killa

Ditonellapiaga

LDA

Aka7even

Nayt

Luk3

La scaletta potrebbe subire variazioni rispetto all'ordine di messa in onda.

Registrato tra il 24 e il 28 giugno a Trani, lo show porterà sul palco oltre 70 artisti nel corso delle cinque puntate. Anche quest'anno la Puglia resta il cuore della manifestazione, grazie anche agli appuntamenti itineranti di Road to Battiti, che hanno coinvolto diverse località della regione, da Manfredonia a Martina Franca, dal capoluogo Bari ad Alberobello e Polignano a Mare.