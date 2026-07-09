Battiti Live stasera su Canale 5: scaletta e cantanti del 9 luglio

Dopo il debutto della scorsa settimana, questa sera, giovedì 9 luglio, torna su Canale 5 Tim Summer Hits Battiti Live con il secondo appuntamento dell'edizione 2026. Lo show musicale, in onda in prima serata dopo La Ruota della Fortuna, vedrà ancora una volta protagonisti Ilary Blasi e Fabio Rovazzi, affiancati da Daniele Battaglia.

La manifestazione, ospitata nella suggestiva cornice di Trani, porterà sul palco alcuni dei più amati artisti della musica italiana e internazionale. Anche questa settimana non mancheranno le esibizioni on the road, con tappe a Manfredonia e Martina Franca.

Tim Summer Hits Battiti Live 2026, la scaletta dei cantanti della seconda puntata

La seconda puntata di Tim Summer Hits Battiti Live propone una scaletta ricca di grandi nomi della musica italiana. Sul palco si esibiranno:

Emma

J-Ax

Irama

Samurai Jay

The Kolors

Merk & Kremont

Serena Brancale

Delia

Levante

Francesco Gabbani

Gabry Ponte

Arisa

Fabio Rovazzi

Nino D'Angelo

Ermal Meta

TrigNO

Raf

Clara

Sangiovanni

Cristiano Malgioglio

Paola Iezzi

Sarah Toscano

Tim Kamrad

Gaia

Aiello

Michele Bravi

Il secondo dei cinque appuntamenti programmati con Tim Summer Hits Battiti Live va in onda questa sera, giovedì 9 luglio, in prima serata su Canale 5. La puntata sarà disponibile anche in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove le performance degli artisti saranno caricate successivamente nella sezione on demand. L'evento musicale, registrato tra il 24 e il 28 giugno a Trani, proseguirà con altri tre appuntamenti, portando sul palco nuovi artisti e nuove esibizioni fino al termine della stagione.