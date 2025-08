Battiti Live 2025 finisce stasera su Canale 5: scaletta dell'ultima puntata con ordine di uscita dei cantanti

Con la quinta e ultima puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5 in prima serata, si chiude anche questa stagione di Battiti Live, l'evento musicale dell'estate, che ha fatto registrare, come già un anno fa, ascolti bel al di sopra delle aspettative. L'effettivo riscatto televisivo di Ilary Blasi, co-conduttrice con Alvin, che in primavera era stata coinvolta, invece, in uno dei peggiori flop della storia di Mediaset con il reality The Couple.

La scaletta del 4 agosto di Battiti Live 2025

Anche stasera saranno tanti gli artisti a salire sul palco allestito in piazza a Molfetta, e saranno tanti anche quelli che si esibiranno "on the road", come Coez e Fred De Palma, da poco visto anche nelle vesti di conduttore su Netflix per la prima edizione italiana di Too Hot to Handle.

Ecco tutti i cantanti in ordine di esibizione:

Gigi D'Alessio (Medley)

Coez (È sempre bello)

Rocco Hunt (Medley)

Carl Brave e Sarah Toscano (Perfect)

Alessandra Amoroso (Cose stupide)

Serena Brancale e Alessandra Amoroso (Serenata)

Shablo, Joshua e Tormento (Medley)

Rkomi (Dirti no e Il ritmo delle cose)

A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi (Dolce far niente)

Boomdabash e Loredana Bertè (Una stupida scusa)

Sangiovanni (Veramente e Malibù)

Fred De Palma (Medley)

Irene Grandi

Gabry Ponte

Nicolò Filippucci (Un'ora di follia)

Fred De Palma (Barrio lambada)

Leo Gassmann (Free Drink)

Sarah Toscano (Taki)

Eiffel 65 (Medley)

BigMama (Bubble Gum)

Ludwig e Sabrina Salerno (Bollente)

Arianna (Tutto troppo tanto)

Willie Peyote

Coez (Qualcosa di grande)

MV Killa (Medley)

EL MA (Give It To Me)

Sayf

Dove vedere Battiti Live

La quinta puntata sarà trasmessa in chiaro stasera su Canale 5 dalle 21:40 circa. Sarà naturalmente possibile seguire Battiti Live anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity. Nella sezione della piattaforma dedicata alla manifestazione sono disponibili anche la puntate precedenti e tutti gli extra, dalle interviste di Nicolò De Devitiis ai video dal backstage con i cantanti e i conduttori.

Ricordiamo che Battiti Live non va in onda in diretta in quanto registrata tra il 18 e il 22 giugno, quando la manifestazione è andata in onda su Radio Norba e TeleNorba.