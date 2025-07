Battiti Live 2025: la scaletta e i cantanti della seconda puntata, in onda stasera su Canale 5

Ci sono anche Annalisa, Tananai e Loredana Bertè nella seconda puntata di Battiti Live 2025, in onda stasera su Canale 5 in prima serata e in streaming su Mediaset Infinity

Stasera su Canale 5 in prima serata torna l'appuntamento con Battiti Live 2025, l'evento musicale dell'estate organizzato da Radio Norba e condotto da Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Nicolò De Devitiis.

La scaletta di Battiti di lunedì 14 luglio

Per il suo secondo appuntamento, l'evento organizzato da Radio Norba torna a Molfetta (le tappe successive hanno invece toccato Trani e Mesagne). Tanti i cantanti che vedremo salire sul palco in questo lunedì 14 luglio, da Annalisa a Tananai.

Ecco tutti i nomi, non in ordine di uscita:

Alfa

Annalisa

Antonia

Baby K

Benji & Fede

BNKR44

Boomdabash

Capo Plaza

Clara

Emis Killa

Ermal Meta

Fedez

Gaia

Gabry Ponte

Loredana Bertè

Lorella Cuccarini & Riki

Olly

Planet Funk

Serena Brancale

Tananai

The Kolors

Dove vedere Battiti Live anche in streaming

La seconda puntata della manifestazione musicale estiva sarà trasmessa in chiaro stasera su Canale 5 dalle 21:30 circa. Sarà naturalmente possibile seguire Battiti Live anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity. Nella sezione della piattaforma dedicata alla manifestazione sono disponibili anche la prima puntata e tutti gli extra, dalle interviste di Nicolò De Devitiis ai video dal backstage con i cantanti e i conduttori.

Da oggi inoltre su Italia 1 va in onda anche Cornetto Extra Battiti, la striscia quotidiana, dal lunedì al venerdì alle 14:40, in cui Nicolò De Devitiis intervista tutte le star della musica, italiana e internazionale, che partecipano ai concerti.

Ricordiamo che Battiti Live non va in onda in diretta in quanto registrata tra il 18 e il 22 giugno, quando la manifestazione è andata in onda su Radio Norba e TeleNorba.