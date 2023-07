Batman Forever, Robin Williams stava per interpretare l'Enigmista

Lo sceneggiatore Akiva Goldsman ha ricordato il periodo in cui Robin Williams era un'opzione molto calda per l'Enigmista in Batman Forever.

Sono passati quasi trent'anni dall'uscita nelle sale di Batman Forever, primo capitolo cinematografico sull'Uomo Pipistrello diretto da Joel Schumacher, dopo i due film di Tim Burton a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90.

Uno dei villain scelto per l'occasione fu L'Enigmista, interpretato da Jim Carrey. Tuttavia, inizialmente l'opzione legata al folle rivale di Batman era completamente differente, così come differente sarebbe potuto essere il film di Schumacher.

Lo sceneggiatore Akiva Goldsman ha dichiarato:"Quando sono arrivato nessuno era stato ancora scelto e Michael Keaton doveva essere ancora Batman. Non ero ancora un produttore, non sapevo come funzionasse. Non avevo lo stesso accesso che ho adesso che sono vecchio. Penso che Val [Kilmer] non fosse stato ancora scelto. E Robin Williams fosse ancora coinvolto".

Joel Schumacher voleva Robin Williams nel ruolo dell'Enigmista e chiese a Goldsman di incontrarlo:"Ricordo questa sorta di giornata straordinaria in cui Joel mi mandò a San Francisco e passai l'intera giornata nella cucina di Robin e lui parlava solo dell'Enigmista. E e genio non è la parola giusta. Era come se avesse aperto la sua testa e l'universo volesse semplicemente parlarci. Era così bello e così gentile. E ricordo che quando tornai a casa aveva lasciato un messaggio sulla mia segreteria telefonica... la mia ragazza dell'epoca continuava farla andare".

In quel periodoWilliams usciva da Mrs. Doubfire e Le cinque vite di Hector in quel periodo, e in procinto di recitare in Jumanji, Piume di struzzo e Will Hunting - Genio ribelle negli anni successivi. Purtroppo l'idea tramontò:"Alla fine lui e Joel non entrarono in sintonia. Arrivò Jim [Carrey] e fu fantastico. Tommy [Lee Jones] aveva lavorato con me e Joel in Il cliente. E partimmo. Fu divertente e straordinario".

Nel cast di Batman Forever, che ricevette riscontri altalenanti dalla critica, recitarono anche Val Kilmer nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, Nicole Kidman nel ruolo di Chase Meridian e Chris O'Donnell nei panni di Dick Grayson/Robin.